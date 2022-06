A védekezésünk hellyel-közzel rendben van, a támadójátékunk is egyre jobb, remélem, hogy a következő három mérkőzésen is megnehezítjük ellenfeleink dolgát, s újabb pontokat szerzünk – vélekedett a Mol Fehérvár FC védője, Fiola Attila, aki elképesztő formában futballozott Németország ellen a Puskás Arénában. S így vélekednek már a világ legjobbjai közé tartozó klasszisválogatottak szövetségi kapitányai is. Hansi Flick, a németek mestere is dicsérte a magyarokat, Gareth Southgate, az angol kapitány pedig úgy fogalmazott, hogy Magyarország remekül védekezik, helyzetet is alig lehet ellenünk kialakítani, a magyar csapat támadásait pedig számára élmény nézni.

Anglia azonban az életéért küzdött a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában, hiszen a csoport utolsó helyéről fogadta a második pozícióban álló Rossi-gárdát. Southgate kilenc helyen változtatott legutóbbi, az olaszok elleni kezdőjén; míg a magyar válogatottban Gulácsit Dibusz váltotta a kapuban, Schäffer letöltötte sárgalapos eltiltását, Nagy Ádám helyett ő kezdett Wolverhamptonban.

De csak azután, hogy az angol szurkolók kifütyülték, és saját dalukkal széttrollkodták a magyar Himnuszt..



Forrás: Nemzeti Sport



Az angolok rögtön komoly nyomás alá helyezték a magyarokat, James ívelése nyomán Bowen fejelt közelről, Nagy Zsolt hatalmasat mentett a hatodik percben. A 10. percre átvészelte a nyomást a magyar csapat, a 16.-ban pedig már vezetett! Egy szabadrúgás után Szoboszlai küldte középre, Orbán fejelte le a labdát, ami Kane talpa alatt suhant el, Sallai Roland combbal lekezelte, majd egyből tüzelt 8 méterről, Ramsdale karjáról vágódott a labda a jobb felső sarkokba, 0-1. A félidő derekán Szoboszlai szabadrúgása után James mentett a gólvonalról, majd Stones fejesét védte Dibusz. Amíg a hazai védőknek Szalai Ádámmal és Szoboszlaival gyűlt meg a bajuk, addig Dibusznak saját hátvédje, Orbán fejesét kellett bravúrral védenie.

Magyarország a szünet után is jól tette dolgát, megakasztotta az angol offenzívát, lassította a játékot. Anglia próbálta járatni a labdát a betömörülő magyarok ellen, azonban rendre labdát szereztek a mieink, főként a felcsúti Nagy Zsolt állta útját a szigetországi akcióknak. Aztán a 80. percben eksztázisban tombolt a 750 fős magyar tábor: Ádám Martin megindult, Sallai Roland elé tálalt, a Freiburg támadója pedig jobb spiccel küldte a labdát a kapu közepébe, 0-2. Újra a kapuhoz szögezték a mieinket az angolok, Kane a felsőlécre csúsztatott. A 80. percben dőlt el a meccs: Ádám készítette le a labdát az érkező Nagy Zsoltnak, aki 17 méterről kapásból a rövid sarokba zúdította a labdát, a németek után az angoloknak is betalált, 0-3! Egészen fantasztikusan alakult a közép-angliai este, s erre tett rá Stones kiállítása is, mert a magyar labdarúgó-válogatott emberelőnyből újra betalált, Gazdag perdített a hálóba egy kiugrás után, 0-4.

Marco Rossi alakulata a csoport élére állt, hiszen a németek elporolták Olaszországot.



Jegyzőkönyv

Anglia – Magyarország 0-4 (0-1)

Wolverhampton, 28 839 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

Anglia: Ramsdale – Walker, Guéhi, Stones, James – Phillips – Gallagher (Mount, 56.), Bellingham (Foden, 68.) – Saka (Maguire, 85.), Kane, Bowen (Sterling, a szünetben). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Fiola, Schäffer, Styles (Nagy Á., 55.), Nagy Zs. – Szoboszlai (Gazdag, 56.), Sallai (Nego, 78.) – Szalai Á. (Ádám M., 68.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gól: Sallai (16., 70.), Nagy Zs. (80.), Gazdag (89.)

Sárga lap: Stones (37., 83.), Walker (86.) Kiállítva: Stones (83.)