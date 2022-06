Angliát 1-0-ra verte Marco Rossi együttese a júniusi Nemzetek Ligája-portya keretében, majd Olaszországtól szenvedett szoros, 2-1-es vereséget úgy, hogy nem kellett szégyenkeznie a magyar válogatottnak az Európa-bajnok ellen. Az A divízió 3. csoportjának második helyéről várhatták a magyarok a németek elleni rangadót.

Ahogy az utóbbi időben szinte mindig, újra futballázban izzott Budapest. Megállóról megállóra több és több piros mezbe öltözött drukker nyomult a Puskás Aréna felé haladó 2-es metró kocsijaiba, s az Astoriánál már zúgott a föld alatt is a „Ria, Ria, Hungária” strófa. S ezt nem bánták a szerelvényre tévedő hetyke bajúszos, a fekete sassal díszített mezben feszítők sem, de az bizonyos, hogy a „Nationalelf”-nek szorítók is döbbenten meredtek a távolba, mikor az aluljáróból felérve megpillantották a stadion felé hullámzó piros-fekete nemzeti „szőnyeget”. A német drukkerekkel senki nem foglalkozott, teljes biztonságban baktathattak a szentélybe. Ahol a Karpatian Brigad, azaz a magyar ultrák újra kitettek magukért. Már a bemelegítés alatt hatalmas erőt sugároztak Szoboszlaiék felé, s ezt a meccs előtti koreográfiával is hangsúlyosabbá tették: „Nemzeti 11/Ma is érted lengnek a zászlók” felirat rajzolódott ki a vibráló piros-fehér-zöld lobogó-erdő árnyékában. De nem csak a kapu mögött helyet foglalók érezhették át a varázst, mit csapat és a magyar nemzeti gárda szurkolói együtt teremtettek. A 15-16 éves fiatalok is együtt kiabálták a tömeggel a műsorközlő által bemutatott játékosok nevét és énekelték a Himnuszt, ami immár lassan megszokott, s jóleső momentum azon focibarátok számára, akik hosszú, ínséges éveken át szenvedték végig a lesajnált magyar válogatott érdektelen vesszőfutásait.

Aztán a 6. percben robbant az Aréna! A nagyszerűen játszó Vidi-védő, Fiola beadását a felcsúti nevelésű Sallai terelte kapura, a Neuer által kipaskolt labdát pedig a Puskás saját nevelésű játékosa, Nagy Zsolt vágta a léc alá. Jó, utána rögtön Hofmann egyenlített, de ezen az estén szerencséjük volt a németeknek, hogy megúszták döntetlennel.

S ez már nem a csoda számlájára írható, Rossi válogatottja rendre képes arra, hogy partiban focizzon a legjobbakkal is. Ez pedig nem marad hála nélkül. A 65 ezer magyar alig akart hazamenni a Puskás Arénából. Imádják ezt a varázslatot.