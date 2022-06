Tavaly nyáron több más sportághoz hasonlóan a jégkorongban is felálltak az úgynevezett nemzeti akadémiák, és mint a magyar hoki motorja, a fehérvári nevelőműhely is bekerült a rendszerbe, mi több, az Ifjabb Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia módszertani központtá vált.

– Az elmúlt időszak azzal telt, hogy a minisztériummal egyeztetve körvonalazódtak azok a feladatok és szerepkörök, amelyek a jégkorong sportágában, mint módszertani központ ránk várnak. Ennek volt az első állomása a szakmai nap megrendezése – mondta Fekti István, az IOGNJA igazgatója. – Egységes szárazföldi és jeges tesztrendszer bevezetése és ismertetése volt a fő témája. Ezt már megelőzte jó pár egyeztetés a jégkorong szövetség szakembereivel, a jégkorong akadémiák képviselőivel. Ennek a folyamatnak ez volt volt a végső állomása.

Az egynapos programon jelen voltak még a többi nemzeti akadémia képviselői, így az újpesti, a budapesti, és a miskolci műhely szakemberei, valamint a győri és a székely akadémia vezetői is. Rajtuk kívül a Magyar Jégkorong Szövetség és a Puskás Akadémia képviselői is ellátogattak a szakmai napra. A program során nem csak elméleti síkon, hanem Ambrus Csongor és Fekete Alex segítségével a gyakorlatban is bemutatták a szárazföldi tesztelés elemeit.

– Folyamatosan konzultáltunk a jelenlévő szakemberekkel, belementünk a részletekbe is, mindenki kifejthette véleményét, így úgy mehettünk haza, hogy egységes gondolkodás van a fejekben a tesztelésekkel kapcsolatban. Ez jó alapja lehet, hogy az akadémiákon elindulhasson egy egységes tesztelési folyamat. Azt várjuk, hogy hosszú távon látható lesz a fejlődés, az egésznek az a célja, hogy a játékosoknak meg tudjuk mutatni, hogy honnan hova lehet fejlődni – tette hozzá Nagy Attila, a Módszertani Központ Tudományos Főmunkatársa.

– Ez az év lemegy ezzel a tesztrendszerrel, három alkalommal vizsgáljuk majd a játékosokat, minden nemzeti központban ezt használják majd a szezon során. A jégkorongozókat egyszer augusztus elején teszteljük, majd a következő időpont, december, január környékén lesz, aztán a harmadik alkalomra az idény végén kerülni sor. Ezeknek a teszteknek az eredményeit analizáljuk és esetleges változásokról lesz jövő ilyenkor egy hasonló jellegű megbeszélés – tette hozzá Fekti István.