A Csákvár kerete egyre jobban formálódik, néhány fiatal maradása biztos, ahogy Takács Tamás távozása és Hornyák Marcell érkezése is. Az elmúlt napokban az is eldőlt, hogy néhány rutinos játékos továbbra is Tóth Balázs együttesét erősíti majd az új szezonban is. A vezetőség megegyezett Vaskó Tamással, Dulló Martinnal, Koval Viktorral, valamint az immáron már teljesen egészséges Baranyai Ádámmal. Ominger Gergő azonban megsérült, lábközépcsont-törés miatt 1-2 hónapos kihagyás vár rá.