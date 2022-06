A H-Moto team által menedzselt versenyző az Endurance-világbajnokság második fordulójában Belgiumban állt rajthoz. A hétvégét megelőzően már motorozott a legendás Spa-Francorchampsban Kovács Bálint, a sorozat hivatalos tesztjén jól ment a Superstock kategóriában. Magát a versenyhétvégét is a lengyel istálló Superstock csapatával kezdte meg, de Le Manshoz hasonlóan az élet ismét átírta a forgatókönyvet.

– A motorbeállításokat és a hasonló munkákat még a Stock csapattal végeztem el, az edzéseken és az első időmérőn is jó teljesítményt nyújtottunk – mondta lapunknak Kovács. – A csapatnak ez egy pole pozícióban csúcsosodott ki, de ekkor már én a Superbike egységnél voltam, mivel elesett az egyik csapattársam, így a második időmérőt már ott teljesítettem. Ismét át kellett szoknom a másik motorra pár kör alatt, a piros zászlókkal tarkított időmérőn. Nem volt sok időm az alkalmazkodáshoz, de viszonylag jó tempót tudtam motorozni.

Aztán a verseny kiválóan sikerült a Suberbike kategóriában, a Wójcik Racing Team egysége az ötödik helyen ért célba.

– A versenyen volt elég időm teljesen összeismerkedni a motorral, nyugodtan kijelenthető, hogy mindenki elégedett volt a versenyben nyújtott csapat- és egyéni munkámmal – nyilatkozta a futóműben, fékekben, valamint a kerékcserét segítő dolgokban erősebb, másik motorra való átállásról a fehérvári motoros. – Az elejétől kezdve gyors és kiegyensúlyozott tempót tudtam menni. Nagyon elégedettek voltunk, hiba nélkül teljesítettük a futamot, ez pedig azt eredményezte, hogy még a dobogóért is harcban lehettünk. Gyorsabb pálya volt, mint Le Mans, tehát rosszabbul is fogyasztott a motor, mint Franciaországban. Ötvenperces etapok helyett inkább negyvenöt perc körülieket teljesítettünk. Ez azt jelentette normál esetben, hogy háromnegyed óra motorozás után másfél óra pihenő következett. Éjszaka azonban változtattunk ezen egy menet erejéig, mindenki egyszer dupla etapot teljesített, így a pihenőidő három órára nyúlott, így egy kis alvás is belefért.

A 24 órás viadalok egyik lényegi kérdése a világítás. Ha nem is volt tökéletes ebből a szempontból a belgiumi pálya, a kihívást mindenképpen hozta magával.

– Mobillámpákkal próbáltak világítani, bizonyos kanárok érintési pontjait így megvilágították, amivel egy-két kanyarban jól lehetett látni. De voltak olyan részek is, ahol szinte teljesen sötét volt, ott érzésre mentem, nyilván a motor lámpája világított, de azért az nem túl sok. Megnehezítette a dolgunkat, de így is motorozható volt Spa.

Az Endurance-világbajnokság következő fordulója a nyolcórás suzukai verseny lenne, ahova valószínűleg a lengyel csapat sok más alakulattal együtt nem utazik el, ugyanis a szállítási költségek túl magasak, így a pontvadászatban jó eséllyel szeptemberben áll ismét rajthoz Kovács. Addig is a magyar bajnoki fordulókban vitézkedik a fehérvári motorversenyző.