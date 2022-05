Mondhatni, a fehérváriak január végén, Siófokon elszenvedett veresége és az azt követő edzőváltás sorsdöntően befolyásolta a gárda életét. Mint arra nagy valószínűséggel sokan emlékezhetnek, a Balaton-parti együttes meglehetősen tartalékos összetételben győzte le 30-26-ra a fehérváriakat, akik abban az időszakban nem a legjobb napjaikat élték, zsinórban egymást követték a vereségek, valamint a Magyar Kupából is kiestek, ahonnan éppen a Siófok KC búcsúztatta őket.

Mindenesetre azt azért tudni kell, hogy a Siófok KC nem a legkedveltebb ellenfelei közé tartozik az Albának, hiszen a két csapat tavalyi első, siófoki mérkőzése negatív értelemben maradt emlékezetes a fehérváriak számára, mivel a hazai együttes 42-20-as, kiütéses győzelmet aratott az akkor még Deli Rita által dirigált gárda felett. Más kérdés, hogy a visszavágóban sem volt túlságosan sok köszönet, ez 45-30-as vendégsikerrel zárult. A 13. fordulóra már a régi- új vezetőedző, az addig a korábbi mester, Boris Dvorsek segítőjeként dolgozó Józsa Krisztián dirigálása mellett futott ki a Fehérvár, és innentől ha nem is látványosan, de kétségtelenül felfelé ívelő formát mutattak.

A Siófok KC jelenleg a tabella 6. helyéről várja a folytatást, legutóbb ők is kikaptak a DVSC-től, ám két fordulóval a bajnokság zárása előtt még esélyük van a feljebb lépésre is. Éppen ezért minden bizonnyal kiélezett összecsapásra lehet számítani a Köfém Sportcsarnokban. Ráadásul idény közben erősödtek is a sárga-feketék, ugyanis csatlakozott a csapathoz a szlovén Tamara Mavsar, aki korábban a RK Krim Mercator és a Vardar Skopje szélsője volt. Bemutatkozásképpen pedig a Váci NKSE-nek és a Mosonmagyaróvárnak négynégy, míg a Debrecennek kilenc alkalommal talált be. Rajta kívül továbbra is a vendégek gólzsákja, a házi góllövőlista vezetője Andela Janjusevic, ő Siófokon kilencszer vette be Tea Pijevic és Tóth Nikolett hálóját.

Az Albában ezen a mérkőzésen búcsúzik a szurkolóktól az aktív játéktól visszavonuló Triscsuk Krisztina és Szarka Adrienn, valamint a csapattól távozó, a nyártól új csapatában játszó Bardi Fruzsina és Töpfner Alexandra. – Különleges hangulata lesz a mérkőzésnek, egyrészt a búcsúzó játékosok miatt, másrészt pedig egy jó mérkőzéssel akarunk elköszönni szurkolóinktól. Ezért a héten megtettünk mindent, jól dolgozott a csapat. A Siófok nagyon jó erőkből áll, akiknél ugyan sok a hiányzó, de a pályára lépők minőséget képviselnek – h