Nem szokatlan látvány a fehérvári belvárosban, hogy „SZINGÓ” fel iratú mezben tekerők csoportja foglal helyet valamely vendéglátóüzlet teraszán, s megosztják az országúton szerzett élményeiket egymással, vagy az épp arra sétáló érdeklődő ismerősökkel. Azonban május 22-én, vasárnap reggel különleges eseményre gyűltek a Szingósok az Országalmánál.

Újabb közös bringázásra invitálták a Videoton korábbi válogatott, sokszoros magyar bajnok, nemzetközi versenyeket is nyert kerékpárosát, Boros Pált. Aki 75. születésnapját ünnepelte a nyeregben, még mindig rendkívül aktívan. A fiataloknak is fel kell pörgetniük a lábukat olykor, ha lépést akarnak tartani vele az aszfaltcsíkon. Boros Pál meghatottan fogadta a klub köszöntését, Oláh Gábortól, az egyesület elnökétől a nagy ikon, Eddie Merckx nevével ellátott biciklis mezt vehetett át.

A közös fotók elkészülte, a mosolygós ölelkezések után aztán a csapat kerékpárra pattant, s megindult a megye dimbes-dombos országúti kihívásai felé, hogy örömtekeréssel mulassák a vasárnapot.

Fotódokumentáció ugyan nincs róla, de bizonyos, hogy a közel száz kilométeres bringázást követően az ünneplő sereg betért egy alkoholtartalmú italokat is kínáló egységbe, s ivott némi frissítőt Boros Pál tiszteletére.