A bajnoki cím volt a tét Gajdóczi Tibor együttesének, akikhez az ötödik helyezett Csepel érkezett Sóstóra szombaton. A lányok vezetőedzője a kapuba ezúttal is Németh Noémit állította, a mezőnyben pedig Horváth, Jánosi, Gergics, Bognár, Pécsi, Romanoczki, Székely, Szabó, Földvári és Szehofner kapott kezdőként lehetőséget - írja a molfehervarfc.hu. Fantasztikusan kezdték a mérkőzést a vidis hölgyek, már a negyedik percben 2-0-ra vezettek! Az első percben Székely Zsuzsanna volt eredményes, majd három perccel később a mindössze 15 éves Bognár Petra lőtt hatalmas gólt harminc méterről. Az első félidő hátralévő részében is több helyzete volt csapatnak, de gól már nem született. A második játékrészben szépíteni tudott a Csepel, de a három pont sorsa és a bajnoki cím megszerzése nem forgott veszélyben. Továbbra is többnyire az ellenfél térfelén zajlott a játék és a fehérváriak birtokolták a labdát. Ebben a félidőben is számos helyzete volt a hazaiaknak, de a harmadik gólra egészen a 82. percig várni kellett, amikor Gergics Miléna beadását követően Szehofner Vivien fejelt a kapuba, ezzel beállítva a 3-1-es végeredményt.