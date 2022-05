A fehérvári hokisok 2007 kora őszén kezdték meg szereplésüket az osztrák bázisú hokibajnokságban, korábban hatszor szerepeltek a rájátszásban, de bejutniuk soha nem sikerült a legjobb négy közé. Ezúttal összejött, sőt, az alapszakaszban második Villach testén át a fináléig meneteltek. A mindig aranyesélyes Salzburg ezúttal érvényesítette a papírformát.

- Visszagondolva a szezonkezdésre, hatalmas, pozitív változást jelentett, hogy a nézők visszatérhettek a lelátóra. Az nekünk különösen fontos, hogy drukkereink ezúttal ott lehettek mellettünk, a fontos meccseken hatalmas pluszt adtak. Tavaly talán ez hiányzott. Egy éve is nagyon jól sikerült az alapszakasz, a folytatásban azonban összezuhantunk, ezúttal minden másként alakult. Egy éve nézők nélkül fejeztük be a szezont, a negyeddöntőben búcsúztunk. Az idei szezonban két, minőségi változás mindenképpen történt a tavalyihoz képest. A lelátón azzal, hogy a szurkolóink teljes erőből bíztattak bennünket, a másik pedig a kispadon zajlott. Érkezett Kevin Constantine, aki túl azon, hogy nagy tudású, rutinos szakvezető, dolgozni is hajlandó. A kezdetektől bíztam abban, hogy a tréner nagyon fontos láncszem lesz, ami be is bizonyosodott. Szélig Viktor igazgatónk volt vele napi kapcsolatban, a vezetőedző precíz és alapos, aki mindent a hokinak, a munkájának rendel alá. Elmúlt hatvan éves, de nem levezetni, hanem alkotni jött Fehérvárra.

A volánosok jól kezdték a szezont, aztán őket is elérték a hullámvölgyek, ezeken minden csapat átmegy ilyen hosszú alapszakasz során. „Mindegyikből időben lábaltunk ki, a szakmai stáb jól kezelte a gyengébb periódusokat, az alapszakaszban nem tanyáztunk a negyediknél rosszabb pozícióban, ami előrevetítette, ha elkerülnek bennünket a sérülések és betegségek, képesek lehetünk végre megugrani azt a magasságot, ami korábban nem sikerült, ott lehetünk az elődöntőben. Az igazolások egyértelműen jól sikerültek, egyéni teljesítményeket és szakmai kérdéseket továbbra sem szeretnék elemezni, azonban annyi elmondható, a játékosok hozzáállása példaértékű volt. Elég példaként elítenem Adrew Sarauer játékát a döntőben, törött lábfejjel, vagy Bartalis Isti harcosságát, komoly sérülése ellenére végigharcolta a rájátszást. Kifejezetten örülök annak, hogy az akadémiáról kikerülő fiatalok éltek a lehetőséggel, hozzátettek a teljesítményünkhöz, valamint válogatott játékosaink képesek voltak húzni a szekeret a legnehezebb pillanatokban.”

Az elnök azt mondja, ez az idény mindenen túlmutat. Nagyon büszke a srácokra és a teljes szakmai stábra. A rajtnál szó nélkül aláírta volna az elődöntős szereplést, ezzel is történelmet írt volna a gárda. De a Villach elleni elődöntővel még egyáltalán nem volt vége az idénynek.

- Örülök, hogy a kollégáimmal a helyszínen tekinthettem meg a Villachban rendezett ötödik mérkőzést, a lefújás pillanatai bennem maradnak, amíg élek. Az ötödik elődöntőt 4-1-re nyertük, akkor tudatosult bennem, mekkora bravúrt hajtottunk végre. Az már korábban eldőlt, hogy indulunk a Bajnokok Ligájában, azzal, hogy a Salzburg elbúcsúztatta a Bécset. A döntő kapcsán azt kívántam, hogy a játékosok élvezzék minden pillanatát, legyen ez egy ünnep a klub és a csapat számára, azzal együtt is, hogy nem feltartott kézzel indultunk az aranycsatába. A vége 4-0 lett, tehát söprés, azonban minden derbi kiélezett volt a lefújásig, az első, salzburgi mérkőzést kétszeri hosszabbításban veszítettük el, ráadásul Hári révén gólt lőttünk, azt hittük, győztünk, azonban a gólt érvénytelenítették. A döntőben végig bizonyítottuk, joggal jutottunk ilyen messzire a szezonban.

Az elnök természetesen várja a Bajnokok Ligája részvételt, azaz a CHL névre keresztelt sorozatot.

- A csapat pihen, de a klub többi alkalmazottja dolgozik. Történelmi lehetőséghez jutottunk, ami rengeteg kihívást és megoldandó feladatot jelent. Olyan klubba léptünk be, ahol korábban nem jártunk, az európai elittel találkozunk a folytatásban. A kritériumrendszerrel az előttünk álló hetekben kell ismerkednünk. Szeptemberben indul a sorozat, a Bajnokok Ligája csoportsorsolása Tamperében lesz, május 25-én Szélig Viktor általános igazgató és Balika Bence csapatvezető képvisel egyesületünket, a helyszínen meg is kell kezdeni az egyeztetéseket a velünk összesorsolt csapatokkal, a meccsek lebonyolítása, a menetrend, a logisztika tekintetében. A jelenlegi ismereteink szerint a szereplésünk szeptember elején kezdődik. Várjuk a CHL delegációját, várhatóan májusban érkeznek pályabejárásra, ahol választ kapunk a legfontosabb kérdésre, hogy a számunkra oly kedves csarnokunk alkalmas-e ilyen szintű mérkőzések lebonyolítására. Mi nagyon szeretnénk a saját otthonunkban játszani, mert a szponzoraink és szurkolóink megérdemelnék, hogy megszokott környezetben legyünk részesei ezeknek a történelmi meccseknek. Ha az a döntés születik a CHL menedzsmentje részéről, hogy másutt kell játszanunk, azonnal felvesszük a kapcsolatot a hazai szövetséggel, velük közösen próbáljuk megtalálni a magyar hoki számára legjobb megoldást.

A fehérvári szurkolóknak bőven volt okuk az örömre az ICEHL 2021-22-es szezonjában

Forrás: Soós Attila/Fehérvár AV19

Az ICEHL, azaz az osztrák bázisú bajnokság 2022-23-as szezonja kapcsán Gál Péter Pál megjegyzi, ilyen szereplést soha, egyetlen klubnak sem könnyű megismételnie.

- Ez pokoli nehéz lesz nekünk is. A Red Bull négy évet várt arra, hogy ismét döntőbe kerüljön, a tavalyi finalisták közül az egyik be sem jutott a rájátszásba, a Bolzano jócskán elmaradt a várakozástól, a másik, a KAC pedig elvérzett a negyeddöntőben. Ez világosan mutatja, milyen kihívás előtt állunk mi is. Természetesen úgy készülünk, megpróbáljuk megismételni az idei teljesítményt. A következő szezonra megkezdtük az építkezést a nemrég zárult idény derekán, Szélig Viktor vezeti a tárgyalásokat, a mostani csapat nyolcvan százalékát szeretnénk egyben tartani, hamarosan konkrét bejelentések következnek. Annyi már kijelenthető, a magyar mag marad, a kapuban vannak még kérdések, valamint a légiós kontingens tekintetében is biztosan lesznek változások. Olyan keretet kell kialakítanunk, amely alkalmas a többfrontos kihívásokra. Az új csarnok építése a tervezett ütemben halad, a befejezés várható időpontja továbbra is 2023 év vége, folyamatosan egyeztetünk a várossal és a kivitelezővel, a klub és a csapat számára fontos belső terek kialakításáról. Minden érintett hozzáállása pozitív, a legjobb megoldásra törekszünk. Nem vitás, óriási élmény lesz a hatezres, ultramodern csarnokban szurkolni és játszani. Sokan attól tartanak, hogy a Raktár utcai hangulat már nem lesz megismételhető az új létesítményben, én azonban úgy gondolom, felejthetetlen mérkőzések következnek az Alba Arénában.