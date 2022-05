Siófok KC – Dunaújvárosi Kohász KA 28–21 (11–10)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 700 néző. V: Őri, Pozdena.

SIÓFOK: Vojnovics – Such N. 2, Debreczeni-Klivinyi 4, Sirián 2, Janjusevics 3, Szarková 3, Mavsar 5. Csere: Herczeg L., Krasznai (kapusok), Böhme 3, Lapos, Kiss N. 1, Kadlicsek, Wald 4, Juhász F. 1. Edző: Uros Berger.

DKKA: Bartulovic – Horváth G. 1, Polics 1, FarkasJ. 4, Weisheitel 5, Szalai 7, Kazai. Csere: Wéninger (kapus), Kukucska 2, Fodor N, Krupják-Molnár, Matucza 1, Nick, Mrmolja. Edző: Vágó Attila.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. –/–

A Fejér megyei alakulat nem tudott mindenkit hadra fogható állapotba hozni a találkozóig, Bulath Anita és Borgyos Panna sem léphetett pályára a Balaton partján. Ennek ellenére villámrajtot vett a DKKA, Farkas Johanna egy perc után már betalált, majd három minutummal később Polics is mattolta Vojnovicsot. A hazaiak nehezen lendültek játékba, az első siófoki találatra több mint nyolc percet kellett várni, ekkor Debreczeni-Klivinyi volt eredményes, 1-2. Kár, hogy ez az időszakot nem használta ki jobban a Dunaújváros, hiszen többgólos előnyt is ki lehetett volna építeni, de több hiba is becsúszott Vágó Attila együttesénél. Az első húsz percből a vendégek jöttek ki jobban, elsősorban Szalai és Weisheitel húzta magával a piros-fehéreket, a 19. minutumban 8-5-ös dunaújvárosi vezetésnél időt is kért a Siófok mestere. A szakember intelmei hatottak, a félidő hátralevő részében átvette az irányítást és a vezetést is a Balaton parti együttes, 11-10-es állásnál jött a szünet.

A második játékrész elején is tartotta a lépést a DKKA, Szalai és Weisheitel továbbra is elemében volt. A folytatásban azonban egyre jobban futott az eredménye után a Fejér megyei együttes, a 41. minutumban Böhme Simone góljával hárommal lógott meg az SKC, jött is Vágó Attila időkérése, 18-15. Az edzői tanácsok sem változtattak sokat a játék képén, Debreczeni-Klivinyi és Janjusevics révén már négy gól is volt a differencia, a DKKA mestere az 52. percben, 22-17-es állásnál próbált még lelket önteni tanítványaiba. Ez az időkérés sem hozott áttörést, a Siófok végül magabiztosan, 28-21-re nyert a Kohász ellen. A Dunaújváros legközelebb szombaton lép pályára, amikor a Vasas látogat a Városi Sportcsarnokba.