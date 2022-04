Gárdony-Pázmánd NKK – Kispest 34-29 (16-12)

Gárdony, 80 néző. Vezette: Rózsahegyi Brigitta, Südi Péter

Gárdony: Vajk – Győrffy 3, Horváth L. 3, Nagy A. 5, Becséri 6, Hamuth 4, Ágoston 8. Csere: Németh Zs. (kapus), Pados 2 (2), Bocsi 1, Sárvári 2, Hargitai, Zámori, Szilágyi, Szűcs, Dublinszki. Edző: Virincsik Anasztázia

Kispest: Binó – Szabó E. 11 (4), Kiss K. 6, Szabó J. 3, Gazsovics 2, Kaposvári 2, Vajer 2, Solt 1, Kostyalik 1, Ferenczy 1, Puskás, Csomor, Felső A., Pityer (kapus). Vezetőedző: Béki Nagy Bertalan

Kiállítások: 6 ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/2 ill. 4/4



Az alsóházi rájátszás élmezőnyében a gárdonyi lányok nyakán loholó Kispest megtorpant a Velencei-tó partján. Remekül kezdtek a hazaiak, nyolc perc alatt 6-0-s előnyt kovácsoltak Becséri Kittiék, s még az is belefért, hogy Horváth Laura átlövéseit rendre fogta a tavaly még a gárdonyiakat erősítő Binó Boglárka. Elkényelmesedtek azonban a hazaiak, Vajer Blanka és Szabó Edina megsorozták a Gárdonyt, s Binó továbbra is hatékony volt a kapuban, így a Kispest visszajött a meccsbe, 6-4. Hatott azonban Virincsik Anasztázia időkérése, s a tópartiak 2-3 gólon tartották a fővárosi egyletet, sőt, a félidő hajrájában meg is tudtak lépni kicsit, 16-12. Fordulás után öt és fél perccel, Ágoston Nóra találata már hétgólos különbséget eredményezett. De nem dőlhetett hátra a Gárdony-Pázmánd, mert a Kispest folyamatosan próbálkozott a felzárkózással. Azonban a gárdonyi lányokat nem lehetett megfogni. Négyből négy mérkőzést nyertek már a rájátszásban.