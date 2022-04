MTK Budapest – Dunaújvárosi Kohász KA 32-30 (19-15)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 200 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

A DKKA gólszerzői: Farkas 10, Szalai 4, Bulath 3, Kazai 3, Weisheitel 3, Horváth 3, Nick 2, Polics 1, Mrmolja 1.

Kiállítások: 12 ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/6 ill. 4/4



A forduló előtt a DKKA a nyolcadik, az MTK a kilencedik pozíciót foglalta el a tabellán, de mindkét csapat 16 pontot gyűjtött vasárnap délutánig. Így alsóházi rangadóvá avanzsált a csata, melyet a Kohász kezdett jobban. Kazai és Szalai találataival szerzett kétgólos előnyt a dunaújvárosi együttes, amit a hazaiak hamar eltüntettek. Ezután fej-fej mellett haladtak a csapatok, a DKKA araszolt előre, de egygólos fórját rendre egalizálták Pelczéderék. A 18. percben, Dakos Noémi találatával vezetett először az MTK. Ekkor olyannyira lendületbe jöttek a kék-fehérek, hogy el is tudtak lépni, három-négy gólos távolságon tartotta a vendégcsapatot. A szünet előtt Bulath Anita kozmetikázott a már-már magabiztos MTK-vezetésen, 19-16.



Vágó Attila lányai a második félidő elején akár kapaszkodhattak is volna, hiszen Szabó Laura kétperces büntetése nyomán emberelőnyben kézilabdázhattak, azonban ebből is a fővárosiak jöttek ki jobban, két góllal is hizlalni tudták a differenciát. A 37. percben kért időt Vágó Attila, s a taktikai szünet után meg is újult a Kohász. De a feltámadás csupán tiszavirág életűnek bizonyult, a nagy elánnal játszó MTK ismét elhúzott (27-20–44. p.) Az utolsó 15 percben nagy erőket mozgósítottak a dunaújvárosiak az újabb felzárkózás érdekében, azonban a végül 10 gólig jutó Pál Tamara rendre lehűtötte a Kohász fellángolásait. Akkor került bajba a fővárosi egylet, mikor vezérét, Pál Tamarát kiküldték 2 percre, de a hátralévő egy perc már kevés volt arra, hogy négyet hintsen a DKKA. Farkas Johanna és Weisheitel jóvoltából csak kettőt sikerült berámolni, így az MTK Budapest 32-30-as győzelemnek örülhetett, amivel megelőzte közvetlen riválisát.



A DKKA szombaton az Alba FKC vendége lesz.