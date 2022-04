A csarnokban általában labda pattog, lévén a kosárlabda otthona a létesítmény, ám néha a bunyósok is beköltöznek az épületbe, az ismert fővárosi menedzser, Rácz Félix több, sikeres gálát tető alá hozott már a létesítményben. Ezúttal fehérváriak voltak főszerepben, Kiliti Ferenc, a Videoton Box Club vezetője szervezte az eseményt, a Vass Küzdősport Gálára minden jegy elővételben elkelt, 700 néző követte az eseményeket. A program első felében bemutató meccsekre került sor, főként koronázóvárosi öklözők jutottak szerephez. Pajor és Szakács küzdelme döntetlent hozott, ahogy nem hirdettek győztest Péntek és Bankó összecsapásán, Tasnádi és Károlyi meccsén, valamint Knitli és Pekli K1-es ütközete során sem. A szintén K1-es csatát Beimli nyerte Kovács ellen, valamint technikai KO-val győzött a Gábor Team Muay Thai versenyzője, Szombathy Gergő a pápai Oláh Dániel ellen.

Aztán következtek a profi összecsapások, Zeller legyőzte a bosnyák Kuvacot, Sárközi és Horváth meccsén meglepetésre utóbbi diadalmaskodott, Sárközit leléptették. Berki Ferenc mérkőzése elmaradt, mert ellenfele lemondta a találkozót, a szervezők nem tudtak megfelelően nívós ellenfelet találni a fővárosi sportolónak. Ezért a tervezettnél fél órával korábban lépett ringbe a fehérvári Törteli Balázs, ellenfele az eddig döntően külföldön ringbe lépő Lakatos Károly volt, váltósúlyban. Ahogy mondani szokták, az első menet az ismerkedés jegyében telt, aztán Törteli átvette az irányítást, több kombinációt ütött. Ellenfele állta a sarat, végül a fehérvári öklöző egyhangú pontozással győzött.

– Igazi felhozó mérkőzés volt, Lakatos olyan ellenfél, akinek sok veresége van, de soha nem adja könnyen magát, ezúttal is jól küzdött. Komolyan készültem a találkozóra, február végén gyorsultak fel az események, a vezetőedző, Nyikovics Gábor, Birkés Árpád és az erőnléti tréner, Czinger Attila irányításával. Korábban nem találkoztam Lakatossal, jó volt ismét ringbe lépni. A győzelmet 11 hónapos kislányomnak, Mirának ajánlom – jegyezte meg Törteli Balázs.

Törteli Balázs (jobbra) meggyőző diadallal tért vissza a szorítóba

Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Aztán következett a főmeccs, Kiliti Tamás összecsapása a debreceni Szőke László ellen. Előbbi négy profi mérkőzésen jutott túl az elmúlt két évben, ezúttal a profi magyar bajnoki övért lépett kötelek közé könnyűsúlyban. Az atmoszféra a Vidi futballcsapatának bajnoki meccseit idézte, lévén az ultrák – akikhez Kiliti Tamás és testvére, Kiliti Ferenc is tartozik – nagyszerű hangulatot teremtettek, a megszokott fekete pólóban, piros-kék símaszkban biztatták társukat. „Tomika!” – szakadt ki a legtöbb torokból, valamint gyakran visszatért a „Hajrá Vidi!”, illetve a „Mi városunk Székesfehérvár” rigmus is. Kiliti gyorsan átvette az irányítást, ellenfelére a harmadik negyedben egy bal felütés után rászámoltak, a fogvédője kiesett, ám jelezte, képes folytatni a küzdelmet. A negyedik negyedben azonban véget ért az eredetileg tíz menetesre tervezett meccs, Szőkét leléptették, Kiliti ötödik meccsét technikai KO-val nyerte a profik táborában. A szorítóba elsőként kisfia, Kiliti Botond Árpád érkezett, láthatóan megörült, amikor épségben látta édesapját, azonnal a nyakába ugrott. Megtisztelte a gálát a Mol Fehérvár FC futballistáinak igazgatója, Sallói István, az elsők között gratulált a győztesnek. Ott volt a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál is, aki fiával, a piros-kékek támadójával, Palkóval, valamint Géresi Krisztiánnal figyelte az eseményeket.