A vendég fehérváriak várták jobb pozícióban és előjelekkel a szerda esti találkozót, lévén utolsó bajnokijukat magabiztosan nyerték a Szolnok ellen, a házigazda SKC viszont még nem nyert a bajnokság második szakaszában. Előzőleg remekeltek a görög Kostas Flevarakis tanítványai, aki november közepén ült le a határszéliek kispadjára. Elképesztő szériába kezdtek, tizenhárom meccset nyertek zsinórban, menetelésüket február közepén a Forray Gábor vezette Kecskemét szakította meg. Azóta hektikusan szerepelnek, a felsőházban még nem nyertek, kikaptak a Szolnoktól, hosszabbítás után a Körmendtől, nagy különbséggel a Falcótól, legutóbb szabadnaposak voltak. A fehérváriak sem kezdték jól ezen etap küzdelmeit, veszítettek Körmenden, a bajnok Falco is jobbnak bizonyult a Gáz utcában, ellenben múlt szombaton legyűrték az Olaj együttesét. Ezzel őrzik 4. helyüket, a soproni meccs tétje volt, amennyiben az Alba győz, minden bizonnyal megőrzi jelenlegi pozícióját, azaz pályaelőnyről kezdheti a rájátszást, vélhetően a Sopron ellen.

A szerdai bajnoki első akcióját a hazaiak vezették, Quincy Ford dobása rövidre sikeredett, a túloldalon Davis sem talált be középtávolról, ellenben Montgomery zsákolása összejött. Fakuade hármasa is a hálóban landolt, Miles Mack hármasával újra a házigazdák voltak előnyben. Komoly csata zajlott a palánk alatt, Montgomery küzdött Davis-szel, Lukács Forddal, utóbbi elszakadt őrzőjétől, sarokból eleresztett triplája célt ért, 8-5. A hazaiak őrizték előnyüket, a fehérváriaknál Fakuade kapta el a ritmust, hirtelenjében hét pontot gyűjtött, a túloldalon Sitku Márton, aki gyorsan berámolt öt pontot, közelről és távolról. A vendégek több labdát eladtak, 15-9-re módosult az állás, Davis ziccert dobott, majd a saját palánkjánál adott méretes sapkát Sitkunak. Davis helyett Omenaka, Lukács pozíciójában Smith lépett parkettre, Vojvoda dobásai nem mentek be, ellenben Borisov és Mack betalált a sarokból, Zollner elérkezettnek látta az időt az első időkérésre, 21-13. Vojvodát Szabó váltotta, nem tudott közelebb férkőzni a Fehérvár, az első negyedet Borisov sarokból indított hármasa zárta, 26-16. Csendes triplája nyomán Zollner felemelte a hangját, a vendégek ziccereket hibáztak, aztán Vojvoda végre beköszönt középtávolról, Mack kintről, Borisov bentről, távolodott az SKC, 35-19. Zollner forgatta csapatát, de nem lelte az ideális ötöst, a hétvégén még biztos kezű legények nem találták az ütemet, aztán Fakuade elkapta, ő tartotta meccsben a kék-fehéreket, akik küzdöttek, de tízen belülre nem tudtak kerülni. Vojvoda és Pongó labdái kiszédültek a gyűrűből, Mack magabiztos volt, Zollner időt kért, aztán felváltva estek pontok, félidőben 47-32-re vezettek a hazaiak.

Myers, Borisov és Sitku sem hibázott, átlépte a húszpontos határt a vendéglátó (53-32), ami nem ígért sok jót a folytatást illetően. Lukács pillanatai következtek, betalált közelről, büntetőt dobott, zsákolt, majd a saját palánkjánál szerelt látványosan. Zárkózott a Fehérvár, azonban az elnyűhetetlen Milos Borisov hirtelenjében két trojkával jelentkezett, aztán Myers kapta el a fonalat, 67-51. Vojvoda hármasa és Omenaka ziccere után szűkült a különbség, időt kértek a hazaiak, a látogatók igyekeztek, de nem tudtak tízen belülre kerülni, három negyed után 69-59 állt a táblán. Vojvoda hármasa célba ért, Smith sem hibázott, Vojvoda betörése után két pontra zárkózott az Alba, Flevarakis időt kért, 70-68. Tartotta a lépést a vendég, főként Fakuade jóvoltából, Davis rontott, Montgomery zsákolása után Zollner időt kért, a vége előtt három perccel, 78-73. Utolsó dobásaikat elrontották a vendégek, 83-75-re nyert az SKC.

Sopron KC–Alba Fehérvár 83-75 (26-16, 21-16, 22-27, 14-16)

NB I-es bajnokság, középszakasz, felsőház, 5. forduló, Sopron, Novomatic Aréna

vezette: Benczur Tamás, Frányó Péter, Goda László (Balogh László György)

SKC: Mack 12/12, Myers 20/6, Ford 7/3, Sitku 7/3, Montgomery 12. Cserék: Halász -, Csendes 3/3, Supola -, Takács N. 3/3, Borisov 19/12, Werner -. Vezetőedző: Kostas Flevarakis

Alba: Pongó 2, Vojvoda 23/6, Lukács 7, Fakuade 17/3, Davis 9/3. Cserék: Takács M. -, Smith 8, Szabó 1, Omenaka 8. Vezetőedző: Matthias Zollner