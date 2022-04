Március 24-én jelentette be a Csákvár, hogy az akkor kieső helyen álló csapat meneszti Mónos Tamást, és helyét a korábban labdarúgóként többek között Hollandiában, itthon pedig Újpesten, a Honvédban, a Vasasban és a Puskás Akadémiában is játszó Tóth Balázs veszi át. A 42 éves szakember először dolgozik majd vezetőedzőként.

– Tízéves korom óta foglalkozom labdarúgással, 38 évesen fejeztem be az aktív pályafutásomat, 21 éven keresztül volt profi szerződésem – mondta lapunknak Tóth Balázs, az Aqvital vezetőedzője. – A civil életre nem is nagyon akartam gondolni, nekem egy örök szerelem a labdarúgás, ebben látom a jövőmet. Az utolsó két évemben Szolnokon már az U12-es csapat edzéseit is látogattam, majd miután befejeztem a pályafutásom, Siófokra kerültem az U12-es együttes élére. Tudtam magam építeni edzőként, majd jött egy állásajánlat Felcsútról, hogy scoutot keresnek. Tóth Balázs személyében olyan embertől kaptam a lehetőséget, akivel jóban vagyok és fontos, hogy a labdarúgásról alkotott véleményünk is hasonló.

Ezt követően Tóth dolgozott a Puskás Akadémia NB III-as csapatánál másodedzőként, majd pár héttel ezelőtt jött a csákvári megkeresés, amire nem mondhatott nemet.

– Meglepett a felkérés, de nem gondolkodtam, elvállaltam. Lassan már harmadik éve, hogy figyelemmel kísérem a Csákvár mérkőzéseit, tisztában voltam a kerettel, több játékossal dolgoztam még játékosként is együtt. Tudtam, hogy ez a keret mire képes. Talán azért volt könnyebb beilleszkednem, mert már a játékosok többsége ismert, jó néhányukkal még játszottam is együtt, vagy éppen edzettem őket. Sokat segített, hogy Bodor Boldizsár lett a másodedző mellettem, ami sokban erősített engem is, hogy elvállaljam a feladatot.

Az új stáb jól kezdett a csapat élén, hiszen a kiesési rangadót magabiztosan 5-1-re nyerte a Csákvár a III. Kerület ellen. Ezután a feljutásra esélyes Szeged ellen szoros találkozón 1-0-ás vereséget szenvedtek a Fejér megyeiek. A hétvégén a szintén a tabella alsó régiójához tartozó Dorogot fogadják Mimék, az Aqvital jelenleg a 17., még bennmaradást érő helyen áll.

– Hét mérkőzésünk van arra, hogy bennmaradjunk, ebben a szituációban nehéz igazán építkezni, apró dolgokon változtatunk, és ha azok működnek, akkor tudunk győzni. A Szeged elleni mérkőzés sem azon múlt, hogy melyik a jobb csapat, csak ők más mentális szinten vannak, ők a feljutásért, mi a kiesésért elkerüléséért küzdünk. Az igazat megvallva próbáltunk úgy gondolkozni, hogy mindenhol pontot, vagy pontokat akarunk gyűjteni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a játékosok nagy része egészséges, szerintem egy jó keretünk van, ha kiesik pár ember, akkor is jó teljesítményre lehetünk képesek. Ez pedig az egész közeget előreviszi, aminek remélhetőleg a Dorog ellen is meglesz az eredménye.