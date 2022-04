A kezdés előtt az osztrák bázisú hokibajnokságban történelmi tettet végrehajtó, a Salzburg mögött második helyen végző Hydro Fehérvár AV19 játékosait köszöntötték, a labdát pedig a válogatott ásza, Hári János dobta fel. A meccs első pontjait Roko Badzim szerezte középtávolról, Pongó Marcell betörés után egyenlített, majd a ráadás büntetőt is bedobta. Cakarun megtáncoltatta Davist, aztán a hálóba pöttyintett, Fakuade ziccerével ismét a hazaiak vezettek. Megakadtak az együttesek, három percen át nem esett kosár, sok volt a pontatlanság, a gólcsendet Lukács törte meg a sarokból, mintaszerű hármassal, 9-6. Pongó triplája nem ment be, Fakuade helyett Lenzelle Smith lépett pályára, aztán jött Szabó Zsolt is, a vendégek Young révén egalizáltak. A közelmúltban a Magyar Kupában diadalmaskodó szolnokiak gyengébben céloztak, vezettek a házigazdák, igaz, nem nagy különbséggel. Az első negyed zárása előtt Vojvoda is megszerezte első pontjait, Davis sem tétlenkedett, 16-11-re elléptek az albások.

Lenzelle Smith is aktivizálta magát, időt kértek az alföldiek, Vojvoda szinte félpályáról eleresztett hármasával 21-13-ra alakult az eredmény, kicsit közelített az Olaj KK, az első etapot Vojvoda bravúros duplája zárta, 23-17. Nem tudtak közelebb férkőzni az olajosok, aztán Subotic révén mégis sikerült, Vojvoda gyorsan válaszolt kintről, Szabó is beköszönt távolról, a KK trénere, Gasper Potocnik időt kért, 34-23. Magabiztos volt a vendéglátó, a kék-fehérek diktálták a tempót, Szabó és Vojvoda ügyeskedett. Vojvoda leült pihenni, Takács érkezett a parkettre, ha Fakuade nem rontja el hatalmas ziccerét, 15 pontra nőtt volna a differencia. Cummings betörés után szerezte első kosarát, a félidő zárása előtt öt perccel időt kért Matthias Zollner, 40-30. Ismét a hazaiak pillanatai következtek, Pongó vezérletével, a vendégek Badzim hármasával kerültek tízen belülre, Pongó révén távolodtak a hazaiak, Subotic kapta el a fonalat, félidőben 48-41 állt a táblán.

Cummings távolija vezette fel a második húsz percet, Vojvoda duplát dobott, majd labdát szerzett és Lukácsot hozta kihagyhatatlan helyzetbe, harcolt a Szolnok, de igazán közel jönni nem tudott. Subotic ment a sereg élén, Davis elhibázta zsákolását, Cummings nem, négy pontra jött a vendég, 52-48. Cakarun jóvoltából még közelebb, ha Cummings nem variálja túl, egyenlítettek volna a látogatók. Lukács kapta el a ritmust támadásban és védekezésben, időt kért Potocnik, 57-50. Young értékesítette két helyzetét, Cummings sem hibázott, Vojvoda hármasa hatott nyugtatóan a hazai idegekre, 64-58. Két pontra zárkózott az Olaj, hullámzott a meccs, hazai kosár után mindig azonnal jött válasz a túloldalról. Pongó fogta Pongót, a fehérvári Marcell bátyját, a szolnoki Mátét, előbbi volt lényegesen lendületesebb. Davis és Smith aktivizálta magát, tízre hízott a hazai előny, Badzim büntetői nyomán, fél óra után 72-64-re álltak az együttesek. Hazai pontok következtek, a túlsó palánknál Cummings volt elemében, aztán Pongó Máté jelentkezett hármassal, Davis közeli pontjai jól jöttek, Vojvoda duplája után Potocnik időt kért, a zárás előtt öt perccel, 87-77. Sokat hibáztak az olajosok, Cakarun kipontozódott, a zárás előtt pályára lépett Kass Balázs és Góbi Marcell is. A magabiztos Alba megérdemelten nyert, 98-85-re.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár-Szolnoki Olajbányász 98-85 (23-17, 25-24, 24-23, 26-21)

NB I-es bajnokság, középszakasz, felsőház, 4. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1600 néző, vezette: Földházi Tamás Péter, Ádám József, Tóth Cecília (Hartyáni Zsolt)

Alba Fehérvár: Pongó Marcell 14/3, Vojvoda 21/9, Lukács 14/3, Fakuade 11, Davis 17. Csere: Takács -, Smith 10/6, Szabó 11/3, Omenaka -, Kass -, Góbi -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Szolnok: Young 15/6, Badzim 9/3, Pallai 4, Subotic 18/6, Cakarun 10. Csere: Pongó Máté 3/3, Gilszki 2, Rudner 2, Cummings 22/6. Vezetőedző: Gasper Potocnik