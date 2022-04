Múlt szerdán Sopronban kikapott az Alba, ami nagy vonalakban el is döntötte, hogy a középszakaszban nem lépnek feljebb a fehérváriak, a kérdés az, megőrzik jelenlegi, 4. helyezésüket, vagy az 5. pozícióban fejezik be ezen etap küzdelmeit. Minden bizonnyal a Sopronnal harcolnak majd a négy közé jutásért Vojvodáék. A hazaiaknál továbbra sem volt bevethető az amerikai irányító, Jonathan Stark és a fiatal tehetség, Balsay Ádám, mindketten a gerincükkel bajlódnak, kezelésekre járnak, játékukra a közeljövőben nem számíthat a szakmai stáb.

Az Egis együttese Gordon zsákolásával került előnybe, Davis büntetőkkel egalizált, a folytatásban felváltva estek kosarak, a fehérváriaknál továbbra is Davis volt aktív, a túloldalon a center, Gordonra épültek a támadások. Davis zsákolása nyomán 8-6-ra alakult az eredmény, Pongó dobásai nem mentek be, azonban a gyűrű alatt azonnal javított Fakuade. Négy ponttal meglépett a házigazda, sőt, Fakuade sarokból eleresztett hármasával még inkább. Nem találták a ritmust a látogatók, ellenben a hazaiaknak minden sikerült, Vojvoda kosara után kénytelen volt időt kérni az Egis trénere, Antonis Constantinides, 17-6. Davis mindent beszórt, a vendégek szurkolói ébresztőt kiabáltak, azonban kedvenceik nem tudtak közelíteni. Aztán Maliek White révén mégis, az irányító hirtelenjében berámolt öt pontot, a fehérváriaknál Smith szerezte meg első kosarát. Lukácsot Takács Martin váltotta, Davist Omenaka, Fakuade helyett pedig Szabó Zsolt lépett parkettre, a vendégek trénere is gyakran cserélt, azonban a különbség nem csökkent. White ugyan gyakran betalált, Wesley Gordon néha, ez azonban csak arra volt elég, hogy ne távolodjanak el a vendéglátók. Pályára lépett az aranykezű, veterán bedobó, Ferencz Csaba is, két büntetője közül csak az elsőt dobta be, az első negyedet Szabó és Savic hármasa zárta, 30-21. Takács és Ferencz is szórt egy triplát, utóbbi még egyet, ezt tette Savic is, négy pontra érkeztek a vasiak, 33-29. Szabó jóvoltából távolodott a Fehérvár, Martinez kosarával közelített az Egis, Davis és Smith révén ismét közel tízre hízott a differencia. White ügyeskedett, félidőben 45-39-re álltak a felek.

Vojvoda megmozdulásaival gyorsan meglépett a házigazda (52-39), aztán Davis remekelt, 58-40-es eredménynél Constantinides időt kért. Nem találta az ütemet a nyugati egylet, a házigazdák mindent beszórtak, a vendégeknél White betalált, aztán ő is vesztett lendületéből, társai között pedig nem akadt senki, aki a brigád élére állt volna. Omenaka kétszer zsákolt, Smith is aktív volt, 64-40-nél a vendégek szakvezetője ismét maga köré gyűjtötte játékosait. Nem tudtak közelíteni, sőt, közel harmincra hízott a hazaiak előnye, Krivacevic begyűjtötte negyedik személyi hibáját, aztán Gordon is. A hazaiak Omenakát tömték labdákkal a palánk alatt, három negyed után 76-47-re vezetett az Alba. A zárás előtti percekben a korábban nem sokat mutató Kamau Stokes aktivizálta magát, békésen csordogált a meccs, Vojvoda zsákolása után időt kért az Egis, 87-57. A kérdés az volt, eléri a 100 pontot az Alba, vagy sem, végül 97-77-re győztek.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár-Egis Körmend 97-77 (30-21, 15-18, 31-8, 21-30)

Bajnokság, középszakasz, felsőház, 6. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1400 néző, vezette: Praksch Péter Árpád, Győrffy Pál Attila, Nagy Viktor (dr. Gincsai János Péter)

Alba Fehérvár: Pongó 1, Vojvoda 9, Lukács 10, Fakuade 8/3, Davis 20/3, csere: Takács 3/3, Smith 17, Szabó 11/6, Omenaka 18, Kass -, Góbi -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Körmend: Stokes 8, White 18/3, Martinez 5/3, Savic 6/6, Gordon 9, csere: Kiss -, Kenéz -, Henry 3, Durázi 6/6, Ferencz 20/15, Krivacevic 2. Vezetőedző: Antonis Constantinides