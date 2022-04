Maradjunk annyiban, hogy nincsenek szép emlékeik a két csapat őszi összecsapásáról a csákváriaknak. A Haladás vendégeként nagyon sima, 4-1-es vereséggel zárt a Fejér megyei legénység, méghozzá úgy, hogy az első félidő lefújásakor már 3-0-s hazai előnyt jegyezhettünk. Ezt követően jött némi szépségtapasz, rögtön a szünetet követően Kártik Bálint talált be, ám még erre is volt válasza a mérkőzésen második gólját szerző Csilus Tamásnak. Más kérdés, hogy ezen a találkozón a gárdát március végéig irányító Mónos Tamás vezetőedzőnek akadt gondja bőven, mivel tele volt hiányzóval, és nem lehetett könnyű összeállítani ezért a csapatot. Mint arra sokan emlékezhetnek, Mim Gergely lebetegedett, sérüléssel bajlódott Koval Viktor, Auerbach Martin, László Noel, Baracskai Roland és Baranyai Ádám is.

Mindenesetre a Mónust váltó Tóth Balázs vezetőedzőnek ebben a tekintetben könnyebb dolga lesz, az öt sárga lapos Major Gergőt kivéve teljes lesz a kerete, és bízhat abban, hogy a Tiszakécskén kétgólos Kártik ismét eredményes lesz.

– Nemcsak nekem, de az egész csapat lelkének jót tett az idegenbeli győzelem, az csak hab a tortán, hogy mindkét gólt én szereztem – fogalmazott csapata honlapján a középpályás. – Jó csapat otthonában tudtunk nyerni, ami önbizalmat adhat a folytatásra.

A Csákvárnak rendkívül fontos lenne az újabb siker, mert azzal nagy lépést tenne a kiesés elkerüléséért.