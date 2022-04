Az osztrák település felé haladva kissé szokatlan érzés volt elhaladni Bécs, majd később Linz mellett, hiszen az elmúlt 15 évben ezen két város jégkorongcsapata volt a vendég a liga döntőjében. Most mégis a Fehérvár miatt keltem útra, hiszen az elmúlt évek legnagyobb sikerét érte el a gárda. Kevin Constantine együttese a történelmi negyeddöntős továbbjutás után az elődöntőben sem lassított és 4-1-gyel búcsúztatta a Villachot, így kedden Háriék az aranyéremért folyó csata első felvonásában voltak érdekeltek.

A hét második napján a napos Magyarországot elhagyva Ausztria már sokkal esősebb és borúsabb arcát mutatta, betérve egy, az RBS otthonához közeli vendéglátóegységbe magyar szavak fogadtak. Mint kiderült, a főpincér felesége, Lívia hét éve költözött ki Salzburgba. Férjével sűrűn látogatják a jégkorongmérkőzéseket, kedd este a magyar hölgy egyik barátnőjével ment ki a döntőre, a magyar szurkolók mellé vettek jegyet, de azt, hogy kinek szurkol majd a találkozón, sejtelmes mosoly kíséretében nem árulta el. Lívia mindenesetre elmondta, meglepődött, de örült, hogy a Volán ilyen sokáig eljutott az idei kiírásban. Az osztrák újságokat lapozgatva is hasonló sorokat olvashattunk, a lapok legtöbbször a Hári, Kuralt és Shaw alkotta fehérvári első sort emelték ki, amelyikre feltétlenül oda kell figyelni a bikáknak.

A keddi találkozót a kapusok csatájának is fel lehetett fogni, hiszen hazai oldalon Atte Tolvanen 96,4%-os védési hatékonysággal, míg Jean Philippe Lamoureux 94,2%-al védett eddig a rájátszásban. A kapusteljesítményre Fejér megyei oldalon sem lehetett panasz, hiszen a playoffban 93,1%-os hatékonysággal teszi a dolgát.

A Hydro Fehérvár AV19 a döntő előtt felsorakozott a kék vonalon a magyar himnusz alatt

Utoljára 2016-ban nyerte meg a bajnokságot a Salzburg, ennek ellenére nem teljes telt ház fogadta a csapatokat, azonban a vendégszektor megtelt fehérváriakkal. A találkozót Atkinson helyzete nyitotta meg, a bekk szép cselt bemutatva tört kapura. Két percet kellett várni az első komolyabb osztrák lehetőségre, ekkor Brennan, majd Lebler került helyzetbe, de előbbi kísérleténél Tirronen, utóbbi lehetőségénél az egyik védő ütője volt jó helyen. Öt perc elteltével Mihály kapott nagy korongot a kapu előtt, de Tolvanen védeni tudott. Hét és fél perc után megszerezte a vezetést a Salzburg, Campbell veszítette el a pakkot saját kapuja mögött, majd a középre tett korongot Lebler lőtte be, 1-0. Később emberelőnyben támadhatott a Volán, sok pontatlan passz jellemezte a fórt, de a kiegészülés pillanatában Erdélyt hagyták üresen a kapu előtt a védők, Bartalis visszatette neki a korongot, Erdély pedig közelről nem hibázott, 1-1. Majdnem jött a második fehérvári találat is, de Shaw forintos passza után Hári közelről nem találta el jól a pakkot. Letámadtak a hazaiak, ez szemmel láthatóan nem ízlett annyira Kevin Constantine gárdájának, sok volt a saját harmadban elszór korong. A játékrész utolsó perceiben fölényben játszott az RBS, Lo Verda kísérleténél nagyon fogott Tirronen.

A második harmad egy szép Shaw-ütközéssel kezdődött meg, a csatár Wukovitsot rakta ki a vendégek kispadjára. Majd a hazaiak kerültek veszélyes helyzetbe, de a kapuval szemben állva Heinrich szerencsére rosszul célzott. A letámadás továbbra is hozta magával az osztrákok lehetőségeit, két és fél perc után Brennen tette próbára Tirronent. A Volán sem akart lemaradni, a túloldalon Hári passza után Kuralt lőtt egyből, Tolvanen védett. A fehérváriak negyedik sora ismét kitett magért, Magosi és Németh próbálta áttuszkolni a pakkot a bikák kapusán, de nem jártak sikerrel. A harmad derekán egy előrevágott koronggal Raffl lódult meg, de lövése elhalt Tirronenben, majd Brennan kísérlete is hasonló sorsra jutott. Terbócs kiállítása miatt először játszhatott emberelőnyben az RBS a mérkőzésen, de Schneider kapuvason csattant bombáján kívül jól zárt a vendégek védelme. Öt perccel a vége előtt Huber is megcsörgette a kapuvasat, majd Campbell dolgoztatta meg Tolvanent.

A harmadik játékrész elején Atkinson lövése suhant el éppen csak a hazaiak kapuja mellett. Jarvinen is helyzetbe került, de Tirronen magabiztosan fogta lepkéssel a próbálkozást. Nyomott a Volán, Petan, Erdély és Bartalis is helyzetbe került, de Tolvanen állta a sarat. A túloldalon is meleg pillanatokat élt át a fehérvári védelem, Atkinson egy ütközés miatt lemaradt, a létszámfölényt a fekve is védő Tirronen miatt nem tudták gólra váltani az osztrákok. A harmad derekán ritmust váltott a Salzburg, jöttek is sorra a hazai lehetőségek, de sem Huber, sem Leonhardt nem járt sikerrel. Kicsivel kevesebb, mint hat perccel a rendes játékidő előtt nagy esélyt kapott a Volán egy emberelőny formájában, de a fórban hiába táncolt Tolvanen ütőjén a pakk, nem került a gólvonalon túlra. A Salzburg is megkapta a maga sanszát öt a négy ellen, de sikerült átvészelni ezt az időszakot. A végén Hárinak és Kuraltnak is volt még nagy lövése, de mindkettőt fogta Tolvanen, így szünet után jöhetett a hosszabbítás.

Fehérvári korongbirtoklással kezdődött el a ráadás, majd Lebler botja alatt csúszott el a korong a kapu előterében. Erőre kapott az RBS, Tirronennek ismét minden tudására szüksége volt, hogy megóvja kapuját a góltól. Beszorult ismét a Fejér megyeiek sora, de a kék-fehérek hősiesen védekeztek. Hat perc eltelte után Shaw elé került a korong, de közelről nem sikerült bevinni az aranygólt. A Fehérvár került most fölénybe, Terbócs és Sarauer is eldönthette volna a találkozó sorsát, de kimaradtak a helyzetek. Tíz perc után Hári betalált, de mivel a kapussal ütközött, nem adták meg a gólt, majd Sarauer is helyzetbe került, de túlcselezte magát. Hét és fél perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek a bikák, de jól zárt a fehérvári védelem. Az első hosszabbítás végén Terbócs is helyzetbe került, de nem dőlt el 80 perc játék után sem a győzelem sorsa.

A második ráadás már három a három ellen kezdődött meg. Erdély lódult meg egyedül másfél perc után, de ziccert Tolvanen fogta. Zúgott Salzburgban a Hajrá Volán!, Brennan nagy lövésénél ismét Tirronen fogott nagyot. Öt perc után a Salzburg eldöntötte a találkozó sorsát. A fehérvári védelem kihagyott, Leonhardt pedig köszönte szépen és felvarrta Tirronen füle mellé a korongot, 2-1.

A döntő csütörtökön folytatódik Székesfehérváron.

JEGYZŐKÖNYV

Red Bull Salzburg–Hydro Fehérvár AV19 2-1 (1-1, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0) – hosszabbítás után

Salzburg, 2343 néző. V.: Ofner, Piragic, Riecken, Seewald

RBS: Tolvanen – Heinrich, Lo Verde, Raffl, Nissner, Schneider – Dalhuisen, Brennan (1), Lebler 1, Järvinen (1), Huber (1) – Kanzig, Pallestrang, Wukovits (1), Baltram, Hochkofler – Scheier, Zündel, Predan, Leonhardt 1, Harnisch. Vezetőedző: Matt Mcilvane.

AV19: Tirronen – Atkinson, Nilsson, Shaw, Hári, Kuralt – Fournier, Campbell, Erdély 1, Bartalis (1), Petan (1) – Dahlroth, Horváth, Jacobs, Sarauer, Terbócs – Szabó D., Rétfalvi, Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Kapura lövések: 39-35