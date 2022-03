Tordas R-Kord – Bodajk SE 4–1 (4–1)

Tordas, 70 néző

Vezette: Béd Ákos.

Tordas R-Kord: Cseresnyés (Gável) – Totsche, Tolnai, Kalácska (Szendi), Dely - Szilágyi, Csizmarik (Ilyés), Somogyi T. (Berki), Hernádi - Cservenka, Németh L. (Hermann). Vezetőedző: Horváth Sándor

Bodajk SE: Csikesz P. – Bregócs (Orosz), Rózsás, Kocsis D., Molnár D. - Klein, Arany S., Nagy F., Kővári B. (Kovács J., Dreska) - Molnár A. (Kurcz), Joó (Molnár T.). Vezetőedző: Takács Viktor

Gól: Totsche (13., 26.), Kalácska (5.), Dely (46.), ill. Totsche (17., öngól).

Jók: Totche, Tolnai, Cservenka, ill. senki



Szép tavaszi időben már az első félidőben eldőlt a mérkőzés. Az 5. percben formás támadás végén Kalácska Csaba passzolt higgadtan a kapuba, 1-0. A 13. percben Totsche Gergő először az ellenfél kapujába fejelte a labdát 2-0, majd menteni próbált, de a saját kapujába fejelt, 2-1. A 26. percben tanárian érkezett a hosszú oldalon, és a kapuba helyezett, 3-1. A félidő zárásaként Cservenka Gergő szögletet Dely Dániel fejelte a kapuba, 4-1. A második félidőben próbálkoztak ugyan a vendégek, de az eredmény nem változott.

Tudósított: Farkas Zsolt



Sárosd – Tóvill-Kápolnásnyék 2–2 (1–0)

Sárosd, 120 néző

Vezette: Rózsa József.

Sárosd: Rauf – Susa, Szabó E., Hushegyi, Csányi (Hallósi) - Vida, Majláth, Killer M., Takács M. (Szekeres) - Kónya, Szabó N. Vezetőedző: Arany Tibor

Tóvill-Kápolnásnyék: Scheilinger – Kharboutli Noor, Zsigmond B., Csörge, Baráth - Pigler, Molnár G. (Peng), Zsigmond L., Kiss Á. (Czottner Á.) - Eipl, Ódor. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Majláth (42.), Killer M. (55.), ill. Zsigmond B. (53.), Ódor (70.)

Kiállítva: Hushegyi (61.).

Jók: Szabó E., Killer, Kónya, Majláth, ill. Baráth, Zsigmond L., Czottner Á.



A 20. percben Pigler Boldizsár lövését Rauf Dávid szögletre ütötte. Néhány perccel később Zsigmond Bence 20 méteres löketét is könnyedén védte a sárosdi hálóőr. A 42. percben viszont Vida Tamás gyorsan elvégzett szabadrúgását Majláth Henrik lőtte laposan a kapu sarkába, 1-0. A 51. percben Takács Márió lőtt éles szögből, de célt tévesztett, ám az ezt követő támadásból hazai 16-oson belüli incidens után megítélt büntetőt Zsigmond Bence értékesítette, 1-1. Erre a találatra két perccel később válaszolt Killer Máté, aki 16 méterről a kapu jobb felső sarkába vágta a labdát, 2-1. A 61. perctől emberhátrányban játszott tovább Sárosd, mivel Hushegyi Csabát azonnali piros lappal kiállították. A 68. percben egy kontrából megindult vendégek támadása kapuig vezetett, de Rauf bravúrral védte a lövést. A 70. percben Ódor Dániel 13 méterről, fordulásból megszerezte a kiegyenlítő találatot, 2-2.

Tudósított: Németh Réka



Móri SE – Sárbogárd 2–0 (1–0)

Mór, 200 néző

Vezette: Domak Ádám.

Mór: Kiss M. – Végvári, Lattenstein, Bezerédi (Fodor Máté), Ferencz - Varga Z., Kovács K., Radács (Erni), Szöllősi (Tetzl) - Varga B. (Hajdu), Sötét. Vezetőedző: Németh Bálint

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Kovács J., Mayer, Luczek (Vajda) - Pákozdi (Nagy Á.), Kindl, Tóth P. (Glócz), Finta (Huszár) - Vagyóczki, Slett (Horváth A.). Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Varga Z. (13.), Fodor Máté (91.)

Jók: az egész csapat, ill. senki



Móri mezőnyfölény jellemezte a mérkőzés elejét, amelynek köszönhetően a 13. percben Varga Zoltán egy szép összjáték után közelről talált a hálóba, 1-0. A gól után sem ment feljebb a Sárbogárd, a labda inkább a hazaiaknál volt, több szögletet és veszélyes szabadrúgást harcoltak ki, ám ezekből nem született újabb gól. A fordulás után, váltottak a vendégek, feljebb tolták a védekezésüket, ám a móriak így is növelhették volna előnyüket. Egy hazai gyors támadás végén Varga Balázst akasztották büntetőt érően, a labda mögé Ferencz Bálint állt, de lövését gyors vetődéssel Nyári Bence megfogta. A bogárdi csapat ettől még jobban felbátorodott, innentől inkább ők diktálták az iramot, ám a móri védekezés ezen a napon tökéletesen zárt. A hosszabbítás perceiben a teljesen kinyíló vendégeket, egy kontratámadás végén Fodor Máté szomorította, aki Lattenstein Norbert okos gólpasszát váltotta gólra, 2-0. Teljesen megérdemelt győzelmet aratott a hazai gárda, az első félidőt odaajándékozó vendégekkel szemben.

Tudósított: Móri SE



Főnix FC – Kisláng 5–1 (4–1)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Főnix FC: Szabó T. – Pataki, Szalai P., Csiba, Klémán M. – Patkós K. (Zoboki L.), Bolla Barnabás, Zoboki Á. (Kertész), Király B. - Jófejű (Rubos), Bognár I. (Büki). Vezetőedző: Pavlik József

Kisláng: Ányos – Juhász M., Erdei B., Árki, Dudar E. (Takács M.) – Kassai Cs. (Baranyai), Juhász J., Kovács L. (Molnár A.), Horváth Z. (Lévai) – Willerding Zs., Kovács T. (Vigházi). Vezetőedző: Erdei István

Gól: Szalai P. (15., 26.,70.), Zoboki Á. (19.), Bolla Barnabás (36.), ill. Horváth Z. (5.)

Jók: Klémán M., Szalai P., Király B., Bolla Barnabás, ill. Ányos



Hidegzuhanyként érte a hazaiakat a mérkőzés elején a gyorsan bekapott gól. Az 5. percben egy gyors támadást követően Horváth Zoltán passzolt a kapu bal oldalába, 0-1. Többet birtokolta a labdát a Főnix FC, és több helyzetet alakított ki, aminek a 15. percben lett meg az eredménye. Egy szögletrúgás után Szalai Pál a rövid saroknál a kapuba csúsztatta a labdát, 1-1. A támadásban maradtak a vendéglátók, a 19. percben Patkós Kevin szelídített meg egy felpasszolt labdát a 16-oson belül, ahol szabálytalankodtak vele. A megítélt büntetőt Zoboki Álmos nagy erővel a kapu bal oldalába lőtte, 2-1. A 26. percben egy vendég hibát kihasználva Klémán Máté szerzett labdát az ellenfél térfelén, higgadtan középre passzolt, Szalai P. pedig egy csel után a kapu bal oldalába gurított, 3-1. A 36. percbene Bolla Barnabás indult meg a jobb oldalon, Csiba Zoltán remek passzával. Egészen a 16-oson belülre került, onnan a kimozduló kapus fölött a kapu közepébe helyezett, 4-1. A második félidőben aztán már azt történt a pályán, amit a Főnix FC akart. Szinte negyvenöt percen keresztül a Kisláng térfelén tartotta a labdát, több helyzetet kialakított, ám Ányos Pál remek védésekkel tartotta a félidei eredményt. A 70. percben azonban már ő is tehetetlen volt, Klémán M. ment el a baloldalon középre passzolt, a hosszú oldalon Szalai P. érkezett, és lőtt a hálóba, 5-1. A Főnix FC megérdemelten tartotta a három pontot otthon a végig sportszerűen játszó vendégekkel szemben.

Tudósított: Pavlik József



Ercsi Kinizsi – Lajoskomárom 5–0 (2–0)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Juhász B., Horváth B., Szűcs O. - Kun (Petrás), Lak, Kondreska (Bálint), Rebők (Jerzsabek) - Mónus, Somogyvári (Dankó). Vezetőedző: Lieber Károly

Lajoskomárom: Barabás – Andróczi (Dopuda), Victor (Labossa), Sonkoly (Szenyéri), Simon Gy. - Vadászi, Gergye, Vései, Czéhmeiszter - Kövecses, Vass. Vezetőedző: Szili Balázs

Gól: Kun (24., 44.), Lak (51., 70.), Jerzsabek (83.)

Jók: Horváth B., Juhász B., Lak, Kun, ill. Vései



Győzelmi kényszerben játszott a Kinizsi, csökkenteni kellett ponthátrányt az előttük állókkal szemben. A 24. percben Kun Bálint remek cselek után lőtt gólt,1-0. Feljött a Lajos,két lehetőséget is elszalasztott. A 44. perben Kun eldöntötte a mérkőzést, Tóth Krisztián centerezése után helyezett az üres kapuba, 2-0. Az 51. percben Rebők Imre mesteri beadását Lak Imre kotorta a hálóba, 3-0. A 70. percben Kun lágy beadását Lak bólintotta be, 4-0. A 83. percben miután kimaradt három hazai ziccer, Jerzsabek Botond lőtt szép gólt a 16-os vonaláról, 5-0. Megérdemelt Ercsi győzelem született.

Tudósított: Flórián Gábor



Enying – Ikarus-Maroshegy 4–1 (3–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Enying: Kovács Z. – Kalló, Kassai J., Nyikos, Óvári - Csepregi (Lengyel), Halász, Gruber, Kassai D. (Inzsöl) - Nagy L. (Paluska K.), Keszler. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Békefi, Kecskés, Báles A. (Szontagh), Kovács L. - Szamarasz, Patkós Á., Fövenyi (Menyhárt), Farkas G. - Báles Zs., Farkas D. Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Csepregi (7., 10., 87.), Keszler (21.), ill. Báles A. (29.)

Jók: Csepregi, Kalló, Óvári, Gruber, ill. Báles Zs., Szamarasz



A hazai csapat már a mérkőzés elejétől dominált. A 7. percben Csepregi Imre kapott egy „csomagot” a 16-oson belül, a jogosan megítélt büntetőt a sértett értékesítette, 1-0. A 10. percben Kassai Dávid hosszú bedobásánál Csepregi szépen csúsztatott Matócza Dániel kapujába, 2-0. A 21. percben Keszler Máté Nyikos Martin lekészített labdáját 12 méterről lőtte a hálóba, 3-0. A 29. percben az enyingi védelem hatalmas hibáját Báles András használta ki, könnyedén passzolt Kovács Zoltán mellett a kapuba, 3-1. A fordulás után is maradt a lüktető, tempós foci. Az idő haladtával az erőviszonyok egyre inkább kiegyenlítődni látszódtak, de ezzel együtt az Ikarus nem jutott el nagy helyzetig. Végül a 87. percben Csepregi Halász Gergő hosszú beadását követően fejelt a hosszú sarokba, 4-1.

Tudósított: Mohai Norbert



Mányi TK – Martonvásár 1–1 (1–0)

Mány, 180 néző

Vezette: Wittner József.

Mányi TK: Zabos – Kovács P., Juhász L., Gondos, Bukovecz - Kiss M. (Lakatos Gy.), Dombai (Vass), Veress, Gulyás - Ősz, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Martonvásár: Sebestyén I. – Balogh B. (Gábor D.), Kovács Á., Kádár, Waller - Jakab, Tóth R., Kovács A. (Pfeiffer), Füzér - Gábor Á., Horváth B. Vezetőedző: Horváth László.

Gól: Kiss M. (2.), ill. Jakab (80.)

Kiállítva: Horváth L. (2.).

Jók: Kelemen, Ősz, Gulyás, ill. Sebestyén I. (a mezőny legjobbja), Kovács Á., Horváth B.



Már a 2. percben vezetést szerzett a mányi csapat: egy beívelés több fejen is megcsúszott, végül az ötösön belül, lesen álló Kiss Márk fejéről a hálóba vágódott a labda, 1-0. A vendégek heves reklamálása ellenére, a játékvezető gólt ítélt, a vendégek vezetőedzője, Horváth László pedig piros lapot kapott. A gyors gól megfogta a Martonvásárt, ennek ellenére, a mányiak több nagy lehetőséget is elpuskáztak, és nem tudták már az első félidőben eldönteni a találkozót. A második félidőben szinte felbillent a pálya, de több, nagy ziccer is kimaradt, Sebestyén István parádésan védett. A meddő, mányi mezőnyfölény ellenére, a kósza martonvásári kontrák is veszélyesek voltak. A 70. percben Veress László, jobb sarokba tartó lövését védte bravúrral a martoni kapus. A 73. percben, Kelemen Zsombor remek egyéni betörése, és lövése után szintén kapusbravúrt látott a közönség. A 80. percben, egy szögletrúgást elnéztek a hazaiak, amely a veterán Jakab Árpád Péter fejéről a hálóba vágódott, 1-1.

Tudósított: Varga Mihály



A góllövőlista állása:

1. Csepregi Imre (Enying) 14 gól

2. Szalai Pál (Főnix FC) 13 gól

3. Herczeg Simon (Martonvásár), Killer Máté (Sárosd) 12-12 gól