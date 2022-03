Kőhegyi Ákosné Tamara gyógypedagógus már két éve tart fejlesztő foglalkozásokat a fehérvári Redrock termében. Olyan gyerekekkel foglalkozik, akiknek gondot okoz a figyelem-összpontosítás, illetve magatartási problémákkal küzdenek. A munkáját és a hobbiját ötvözte, amikor ezt a fajta terápiát megalkotta. Elmondása szerint a mozgáson keresztül sok mindent lehet fejleszteni. A gyerekek a játékos feladatokban sajátítják el a térbeli tájékozódást, miközben a koncentrációjukat és az egyensúlyérzéküket is fokozzák. A gyerekek egyébként is szeretnek falra vagy fára mászni, ez a fajta sport tökéletesen működik az esetükben, még összetettebben lehet őket fejleszteni.

A jelenlegi csoportjában már hároméves csöppség is található. Antal Ildikó gyógytornász már 15 éve foglalkozik gerincferdüléssel és tartásproblémákkal küzdő gyerekek kezelésével. Szintén a falmászás adta lehetőségeket építette be gerincspecifikus mászóterápiájába. Ildikó szerint a tinédzsereknél nehéz fenntartani a motivációt egy hagyományos terápián; hiába hatékony, ha nagyon monoton, a kamaszok hamar megunják. Általában hozzá már orvosi diagnózissal, ajánlásra érkeznek a fiatalok. Falmászás közben azokat a tartóizmokat mozgatják meg, amelyeket a mindennapokban is igénybe vesznek. Itt viszont fontos koncentrálni a helyes tartásra, hogy a kívánt eredményt elérjék; közben a srácok a feladatokat munka helyett szórakozásként fogják fel.