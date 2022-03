A 2021-es év a Rally2 mezőnyének nem volt egyszerű, hiszen a szövetséggel és a promóterekkel finoman fogalmazva feszült volt a viszonya a versenyzőknek. Végül sikerült befejezni az idényt, és Fejér megyei szempontból nem is akárhogyan, hiszen a móri származású ifj. Fogarasi Attila Toloczkó Péterrel megnyerte a bajnokság abszolút értékelését. Az októberi utolsó futam után a múlt hétvégén elrajtolt a 2022-es idény is, méghozzá Orfűn, ahol a tavalyihoz képest jócskán megerősödött és meghízott mezőnyben álltak rajthoz Fogarasiék.



– Szerintem mindenki örül, ha combosodik a mezőny és minél több ember ellen tudja megmérettetni magát – nyilatkozta lapunknak ifj. Fogarasi Attila. – Jó volt újra ennyi idő után autóba ülni és versenyezni, hiszen októberben volt az utolsó futamunk. Ezt megelőzően egy kisebb tesztünk volt csak, nagyjából 50-60 kilométert tettünk meg akkor az autóval. Ennek a visszarázódás volt az elsődleges célja. Orfűn korán kezdődött a nap, hiszen negyed nyolckor már elrajtoltunk, mi nyitottuk a sort. Kicsit óvatosan kezdtünk, ez az időnkön meg is látszódott, egy kör után csak a negyedik helyen álltunk. Hátulra túl puha gumit raktunk, féltem, hogy a fák alatt párás lesz az aszfalt, de végül erről nem volt szó. A második gyorsasági csúszkálósabb is volt, driftesen közlekedtünk, nehéz volt gyorsan és pontosan menni. A második körtől ezt orvosoltuk, folyamatosan tudtunk javulni és felzárkóztunk végül a második helyre.

Forrás: Peremiczki Istvan



Bár a télen felmerült az autó, vagy akár a kategória váltás is, végül a páros maradt a Honda Civic és a hétfutamos versenynaptárt felvonultató Rally2 mellett, igaz, a megerősödött mezőnyben nem lesz könnyű dolguk, de a cél a címvédés.



– Szerencsére voltak megkeresések a feljebb lépés felé, de aztán anyagi okok miatt egyik vonal sem jött össze, így végül úgy döntöttünk, hogy maradunk a Rally2-ben és megpróbáljuk megvédeni a bajnoki címünket. Mi nem fejlesztettünk semmit az autón a télen, csak a kötelező dolgokat néztük át és cseréltük le. Zsigulik is egyre erősebbek lesznek, illetve a gyári Peugeot-ok ellen is nehezebb lesz felvenni a versenyt a mi széria Hondánkkal. Rajta vagyunk, mindig megpróbáljuk kihozni a maximumot a lehetőségeinkből, a második hely is szépen csillog ezúttal, egyáltalán nem vagyunk elkeseredve. Már gondolkodunk, hogyan tudnánk a májusi Eger Rallyn még gyorsabbak lenni, elsősorban valahogyan majd az autó súlyán próbálunk faragni.