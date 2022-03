Komoly téttel bír az alapszakasz utolsó két fordulója a fehérvári kék-fehérek számára. Amennyiben legyűrik a hétvégén az oroszlányiakat, valamint újabb egy hét elteltével, szintén hazai pályán a szegedieket, nagy valószínűséggel a felsőházban, azaz az első ötben folytathatják. Ez azt jelentené, a tavasz derekán biztosan ott lesznek a nyol ccsapatos rájátszásban, továbbá ha minden a tervek szerint alakul, a végjátékban éremért küzdhetnek. A tabella 6. helyén várják az összecsapást, 13 győzelemmel és 11 vereséggel, az oroszlányiak a 8. pozíciót foglalják el, 11 sikerrel és 13 kudarccal. Mindkét gárda győzött a legutóbbi fordulóban, a Gáz utcaiak Zalaegerszegen nyertek 83-73-ra, egyet léptek előre a táblázaton.

Ugyanúgy 37 ponttal rendelkeznek, mint a közvetlenül előttük elhelyezkedő DEAC, az OSE 35 egységet gyűjtött az eddigi bajnokikon. Az Alba egerszegi diadalában is fontos szerep jutott a csapatkapitánynak, Vojvoda Dávid 17/9 pontot termelt, a második félidő derekán két hármast hintett, szinte a félpályáról, ami demoralizálóan hatott a hazaiak lelkivilágára. Az oroszlányiak legutóbb Pécsen győztek, a baranyaiak nem találják az ütemet az idei szezonban. Az OSE legjobbja az egy hónapja szerződtetett amerikai Omar Calhoun volt 19/6 ponttal, a bedobóként és hátvédként is bevethető légiós számára nem ismeretlen a magyar bajnokság, két éve Pakson szerepelt. Mellette Burns (13), Parrish (12/12) és Ruják András (12/3) nyújtott átlag felettit a szlovén tréner, Sebastjan Krasovec együttesében.

A fehérváriak szakvezetője, a német Matthias Zollner természetesen bízik a két hazai összecsapás megnyerésében. A novemberi, válogatott meccsek miatti bajnoki szünetben kinevezett tréner a Kaposvár elleni idegenbeli vereséget követően váltotta a szlovén Dejan Mihevcet, hazai győzelemmel nyitott a ZTE ellen, majd tanítványai idegenben is nyertek, Oroszlányban és Szegeden. Ezen összecsapások visszavágói következnek rövidesen. – Zalában fontos győzelmet arattunk, nem készültünk könnyű meccsre, nem is volt az. Egy hónap szünet után léptünk ismét pályára bajnokin, a hosszú kihagyás jobban látszott a ZTE játékosain. Jól kezdtünk, elléptünk, aztán a hazaiak mindig viszszajöttek a meccsbe, azonban állandóan volt nálunk valaki, aki elő lépett vezérré, megérdemelten, magabiztosan győztünk, de tudunk ennél is jobban játszani. A győzelem a cél az OSE Lions és az SZTE ellen is – mondta az irányító, Pongó Marcell, aki jól játszott, 9/9 pontot jegyzett a ZTE ellen.