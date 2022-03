Annak ellenére, hogy még csak a rájátszás második mérkőzésére került sor, sokan már előrehozott bajnoki döntőként tekintettek erre a párharcra. Nem is ok nélkül, hiszen a fővárosi gárda a tabella élén, a fehérváriak őket követve a második helyen várták a kezdő sípszót. Emellett a házigazdák számára az is emelte a tétet, hogy 133 napja veretlenek voltak. Eddig…

Az első játszma végig igencsak szoros küzdelmet hozott, két-három pontnál nagyobb előnyt egyik csapat sem tudott kiharcolni. A szett jelentős részében a MÁV Előre vezetett, ellenben 21-21-nél viszont egyenlített a TF, sőt, a vezetést is átvette. Ezt követően aztán a második szettlabdával nyerni tudott Nagy Fanni csapata. A folytatásban a TFSE érvényesítette akaratát, 16-7-nél már tetemes volt előnye, és ezt nem engedte ki a kezéből. A harmadik felvonás az elsőhöz hasonlóan kemény csatát hozott, de 24-24 után már a Loki szerzett pontokat. A negyedik etap lett a legrövidebb, 24 perc alatt véget ért, bár az elején még a hazaiak vezettek, de sikerült fordítani, és innentől minden a kék-fehérek kedve szerint alakult.



TFSE – MÁV Előre SC-Bericap 1-3 (-23, 20, -24, -15)

Budapest, 72 néző.

Vezette: Vigh, Halász.

TFSE: Halla, Nagy V., Radomszki, Budaházy, Kökény, Poór. Csere: Villányi, Boller (liberók). Vezetőedző: Csépke Gábor

MÁV Előre SC-Bericap: Szerencsés-Miklai, Karnitszkaja, Kiss L., Yamaris, Csabai, Tóth. Csere: Kovács E. (liberó), Sólyom, Sebestyén.

Vezetőedző: Nagy Fanni.