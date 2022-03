A Volán több mint egy hete nyugodtan készülhet története első osztrák ligás elődöntőjére, hiszen a Pustertal Wölfét 4-0-val, azaz söpréssel búcsúztatta Kevin Constantine alakulata. Az ellenfél kilétére azonban egészen kedd estig kellett várni. Pedig úgy tűnt, a Villach gyorsan lerendezi a Ljubljana elleni párharcot, hiszen az osztrákok négy találkozó után 3–1-re vezettek. Azonban a szlovénok összeszedték magukat és egyenlítettek, de a mindent eldöntő hetedik találkozót a Villach nyerte, így a sasokkal csapnak össze Háriék a legjobb négy között az ICEHL-ben. Az azonban, hogy a lehetséges ellenfelek párharcai elnyúltak, nem könnyítette meg a fehérvári szakmai stáb dolgát, hiszen több opció is volt arra, hogy kire kell készülni.



– Az megkönnyítette a dolgunkat, hogy mi 4-0-val lezártuk a negyeddöntőt és volt időnk készülni – mondta lapunknak Kiss Dávid, a Fehérvár másodedzője. – Amikor 3-1-re vezetett a Villach a Ljubljana elleni párharcban, akkor már elkezdtük őket részletesebben kivideózni, ahogy azonban ez az előny eltűnt, elkezdtük a többi csapatot is. Nem volt egyszerű, ez van, a lényeg, hogy elvégeztük a feladatot. A Pustertal elleni mérkőzések után kaptak a játékosok egy kis pihenőt, aztán egyre keményebb és pontosabb edzéseink voltak, egyre jobban belementünk a saját játékunk részleteibe, hogy azokat javítsuk. Az ellenfél játékát már videós anyag formájában elkezdtük átvenni a játékosokkal.



– Meglepően hasonlít egymásra a két csapat – ezt már Terbócs István, a csapat támadója tette hozzá arra a kérdésre válaszolva, hogy a Villach és a Pustertal játéka mennyire különbözik egymástól. – Nagyon jó ellentámadásaik vannak, ők is kihasználják azt, ha az ellenfelük kicsit elbambul és nem fektet elég hangsúlyt a védekezésre. A Villach lőtte az alapszakaszban a legtöbb gólt, így hátul nagyon figyelnünk kell.



Az alapszakaszban négyszer találkozott egymással a két csapat. Székesfehérváron még a bajnokság első harmadában mindkétszer nyert a Volán, majd a Villach otthonában hosszabbítás után győzött a Fejér megyei alakulat. A bajnokság végén az osztrákknál bár vezetett az AV19, de ott végül a meccs végén a hazaiak örülhettek.



– Az alapszakaszban lejátszott mérkőzések nem nagyon számítanak – nyilatkozta Terbócs. – Jelen esetben a két hazai mérkőzésünk a bajnokságban még a szezon elején volt, azóta rengeteget változott mindkét csapat. A playoffban nem nagyon érdemes táplálkozni abból, hogy mi volt az alapszakaszban, teljesen más itt a hoki. Reméljük a párharcokból mi jövünk ki jobban és a mi nevünk mellett lesz majd több győzelem a sorozat végén.



Fontos szerep hárulhat a Fehérvár háza táján Alex Petanra, aki második szezonját tölti a raktár utcában, eddig a mérlege „hibátlan”, hiszen kettőből kétszer a rájátszásba jutott a csapattal. Az olasz támadó 48 mérkőzésen 48 pontnál jár az idei kiírásban.



– Nagyszerű sikert értünk el a csapattal, ez a második évünk, így építhettünk a tavalyi alapokra. Remek eredmény eddig, de nem vagyok elégedett, izgatott vagyok a Villach elleni párharc miatt, mindjárt szállunk fel a buszra, aztán csütörtökön már jön az első meccs – mondta Petan lapunknak az indulás előtti utolsó edzés után. – Az elmúlt néhány napban több meccsüket is kielemeztük, tudjuk, mit csináltak jól, fel tudtunk rájuk készülni, úgy érzem, jó teljesítményt fogunk nyújtani a párharcban.



Az idei szezonban a fiatalok is nagyon jól felvették a ritmust, közülük is érdemes kiemelni Rétfalvi Kristófot, aki a nyári felkészülést még a Titánokkal kezdte meg, majd beverekedte magát az ICEHL-ben a meccskeretbe, sőt, a negyeddöntőben Sarauer sérülése után ő került be a harmadik sorba.



– Eddig nagyon jól alakultak a dolgaim, igyekeztem a többi fiatallal együtt megragadni a lehetőséget. Több játékidőt kaptunk, mint amire számítottunk, ennek nagyon örülünk. A negyeddöntőben Sarzy megsérült, így a harmadik sorban kaptam szerepet, most úgy néz ki felépült, valószínűleg visszakerül oda. A Wölfe elleni mérkőzéseken jól ment a sorunk, az elején voltak kisebb fennakadások összeszokottság hiánya miatt, de ezeket áthidaltuk. Remélem, ha nem is egymás után sorban, de négy mérkőzést tudunk nyerni a Villach ellen és minél előbb bekerülünk a döntőbe.