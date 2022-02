Németországból szerződött Fehérvárra, az utóbbi meccseken tíz pont felett átlagol, fontos triplákat dob, valamint gólpasszokat ad a nemzeti együttesben is számításba vett kosárlabdázó, Pongó Marcell. A legutóbbi, Sopron elleni, egylabdás vereség során három triplát süllyesztett el a gyűrűben, előzőleg, a két győztes derbin, a Szolnok ellen 12/3, Kecskeméten 10/3 ponttal jelentkezett. Reméli, a szombat esti, körmendi meccsen lesz okuk az örömre.

– A Kecskemét és a Szolnok ellen kevesen voltunk sérülések és betegségek miatt, előbbi döntőnek bizonyult, hogy válogatott társam, Szabó Zsolt fontos triplákat dobott, Szolnokon már nem állhatott rendelkezésre, eltörte az orrát a tréningen. Már újra edz, remélem, maszkban pályára léphet a vasi városban, szükségünk van a pontjaira. A Sopron elleni, múlt hétvégi meccsen is nagyon hiányzott a parkettről. Hullámzott a meccs, volt esélyünk a sikerre, a végjátékban a vendégek jobb döntéseket hoztak. Reméltem, hogy a végjáték ugyanúgy a miénk lesz, mint a KTE és az Olaj ellen, ám ez nem következett be. Nekem ment a játék, kimondottan jó formába lendültem az utóbbi időben. Az Olaj ellen 12 pontot gyűjtöttem, a bátyám, Máté egyet sem. Persze, nem zrikáltam, a meccs után váltottunk pár szót, a meccset megbeszéltünk, de nem tettem említést arról, hogy ezúttal én teljesítettem jobban. A testvérem nem játszott rosszul, de a dobásai ezúttal nem mentek be. Az őszi, fehérvári meccsen az alföldiek nyertek 88-81-re, akkor mindketten tíz pontot értünk el.

A fehérváriak szombaton, 18 órakor a körmendiek otthonában vendégeskednek.

– Természetesen győzni szeretnénk. Nem készülünk könnyű mérkőzésre, a hazaiak hasonló stílusban kosárlabdáznak, mint a soproniak – vélekedett Pongó Marcell.