A Kaposvár két győzelem, az Alba két vereség után készült a szerda esti bajnoki randevúra a Gáz utcában. A vendégek az 5. helyen várták a derbit, abban a pozícióban, ahol a fehérváriak korábban már jártak, és ismét oda igyekeznek. A hazaiak a tabella 7. helyéről kezdték a találkozót, ezúttal kezdőként szerepelt a csapatkapitány, a kaposvári születésű Vojvoda Dávid, aki az utóbbi időben a kispadon kezdte az összecsapásokat. Takács Milán duplájával indult a meccs, aztán betalált Pongó is, a vendégek Wayne Martin révén közelítettek, majd T. J. Price kosarával egalizáltak. Fakuade hármasa a hálóba hullt, később középtávolról is eredményes volt, 9-4. Nem sokáig tartott a hazai öröm, Martin és Price megmozdulásaival, valamint Hilliard triplájával már a vendégek vezettek, időt is kért a hazai szakvezető, Matthias Zollner, 9-12. Nem mentek be a vendéglátók dobásai, igaz, rontottak a vendégek is.

Aztán utóbbiak összekapták magukat, elléptek hét ponttal, főként Price sikeres akciói nyomán (12-19), meg is szólalt a vendégek kórusa, a szektorukat megtöltő hívek skandálni kezdték: „Itthon vagyunk!” Vojvoda helyett nem fekete, hanem szürke Zorro-jelmezben, korábbi orrtörése miatt maszkban érkezett a parkettre Szabó Zsolt, Pongó szerzett pontokat. Szabó is betalált, Hillard és Ford sem tétlenkedett, nyolc pontra nőtt a differencia, Balsay sarokból eleresztett triplájával közelített a házigazda, időt kért Nikola Lazic, a vendégek trénere. Davis helyett Omenaka érkezett a palánk alá, a hazaiak Fakuade révén átvették a vezetést. Hilliard hárompontosával már a látogatók voltak előnyben, felváltva vezettek az együttesek, aztán Vojvoda elkapta a fonalat, Lazic időt kért, 41-36. Nem segített, tovább nőtt a hazai előny Vojvoda és Pongó triplájával, a vendégeknél Hilliard ügyeskedett, félidőben 49-45-re vezettek a koronázóvárosiak.

Davis pontjaival távolodott az Alba, Ford hozta közelebb a látogatókat, a folytatásban az akciók egyik oldalon sem vezettek eredményre, távolról és középtávolról sem értek célt a dobások, továbbá pontatlan passzok jellemezték ezt az időszakot. Aztán Martin ziccerével két pontra zárkózott a KKK, Zollner azonnal időt kért, 55-53. A Fejérben éveket töltő center, Csorvási Milán és Davis harcolt a palánk alatt, Ford egyenlített, a túloldalon Stark hiba nélkül dobta büntetőit. Egyik fél sem lélegezhetett fel, Hilliard jóvoltából vezetett a vendég, Stark rendre egyenlített. Pongó begyűjtötte negyedik hibáját, leült pihenni, nem találta a ritmust a vendéglátó, Martin és Price révén hat ponttal megugrott a Kaposvár. Az utolsó tíz percet Szabó hármasa vezette fel, Vojvoda félpályás labdaszerzése és meglódulása után időt kértek a vendégek, 71-70. Hullámzott a meccs, Vojvoda hirtelenjében két mesteri hármast hintett, Pongó kipontozódott, egy perccel a vége előtt, Hilliard révén átvette a vezetést a vendég. Vojvoda kintről beköszönt, Price is, aztán Stark tüzelt jól, Fakuade pedig blokkolt, izgalmas végjátékban nyert az Alba Fehérvár, 96-92.

Jegyzőkönyv

Alba Fehérvár – Kaposvári KK 96-92 (22-27, 27-18, 17-25, 30-22)

Alba Regia Sportcsarnok, 1100 néző, vezette: Győrffy P. A., Csabai-Kaskötő B., Török R. (Bodrogváry I. J.)

Alba Fehérvár: Pongó M. 13/9, Takács 2, Vojvoda 24/15, Fakuade 19/3, Omenaka –, csere: Szabó Zs. 5/3, Balsay 4, L. Smith –, Lukács –, Davis 9, Stark 20/3. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Kaposvári KK: Hilliard 26/12, Price 20/9, Plézer 3, Martin 18, Csorvási M. –, csere: X. Ford 16/3, Bogdán 4, Krnjajski 5/3, Puska –. Vezetőedző: Nikola Lazic.