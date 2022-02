82. élvonalbeli randevúján feszül egymásnak szombaton 19.30-kor a Mol Fehérvár FC és a Debreceni VSC. A 34 diadalt, 17 döntetlent és 30 vereséget mutató mérleget szinte kötelező lesz tovább-billentenie a Vidinek, hiszen nem kezdett jól tavasszal. A 9. helyen álló DVSC lehet a szenvedő alanya a fehérváriak megújulásának.

„Szerettük volna győzelemmel kezdeni a tavaszi szezont a bajnokságban, de ez sajnos nem sikerült. Kiélezett mérkőzést játszottunk, voltak jó periódusaink, és helyzeteket is ki tudtunk alakítani, de a Puskás szerezte meg a három pontot. Nem szabad azonban, hogy ez visszafogjon bennünket – vélekedett a molfehervarfc.hu-n a Vidi szélsője, Nego Loic. – A Debrecen elleni is fontos találkozó lesz. Az RBD idén ünnepli harmincadik születésnapját, ezért is szeretnénk jól szerepelni hazai pályán, és nyerni. Dolgozunk azon, hogy minden területen fejlődjünk, különösképpen a befejezéseknél, biztos vagyok benne, hogy a Loki ellen ennek meg is lesz az eredménye.”

A Puskás Akadémia vasárnap 14.15 órakor feszül neki idegenben a Mezőkövesd együttesének. Ám a matyóföldi derbi nem ígérkezik könynyűnek. Amint arra Hornyák Zsolt, a felcsútiak vezetőedzője is rámutatott a héten lapunknak adott interjújában. Mint mondta, a Ferencváros és a Mol Fehérvár elleni meccsekhez hasonló vagy talán még nagyobb nehézségű derbik következnek, hiszen védekező felfogású együttesek ellenállását kell megtörniük.

Mezőkövesden tétmérkőzésen ez még soha nem sikerült. Utolsó öt meccsükön az észak-alföldiek csak egyszer tudtak győzni, december 4-én a Gyirmót otthonában nyertek 1-0-ra, az idei nyitófordulóban viszont pontot szereztek az MTK ellen. A lendület és az akarat kétségkívül megvan a Puskás Akadémiában, amely két remek győzelmével a bajnoki címre is esélyes, hátránya mindössze egyetlen pont a címvédő és éllovas Ferencváros mögött.