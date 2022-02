A tabella 4. helyén álló körmendiek sikerrel fejezték be első akciójukat, Stokes triplával kezdett, majd betalált társa, White is. Fakuade közelről szépített, Stokesnak erre is volt válasza, Omenaka ziccere után Gordon zsákolt, 9-4. Omenaka ismét betalált, a folytatásban nem mentek be a kinti kísérletek, White és Fakuade is rontott, a magabiztos Omenaka középtávoli dobásával egy pontra hozta a vendégeket. A hazaiak kosaraira az ellenakciók fehérvári pontokat hoztak, Stokes triplájára Pongó azonnal válaszolt kintről, Takács ziccerére pedig Shaheed Davis reagált távolról, 14-14. Smith megmozdulásával már a vendégek voltak szűk előnyben, aztán a hazaiak visszavették a vezetést, Vojvoda kosarával megint a fehérváriak tartottak kicsivel előrébb. Gordon és Takács pontjaival a vasiaknál volt az előny, a vendégek zsinórban három dobása leperdült a gyűrűről, tíz perc után 23-21-re vezettek a vasiak. Davis büntetőivel egalizáltak a vendégek, Vojvoda mesteri hármasával pedig már vezettek, sőt, Stark is megszerezte első pontjait, 23-28. Henry zsákolt, Vojvoda közeli kosarával őrizte ötpontos előnyét az Alba, sőt, Balsay megmozdulásával még inkább elléptek a kék-fehérek, időt kértek a hazaiak, 25-32. Kicsit közelebb jöttek, a túloldalon Pongó hármasa a gyűrűbe hullt, Lukács zsákolt, közel tíz pontra hízott a fehérváriak előnye, 30-39. Takács közeli kosarával és White büntetőivel jött közelebb a Körmend, Vojvoda és Fakuade jóvoltából távolodott az Alba, David hármasával immár tíz pontra nőtt a differencia, 36-46. A félidő zárása előtt fél perccel a vendégek trénere, Matthias Zollner időt kért, a hazaiak reklamáló szakvezetőjét, Antonis Konstantinidest pedig kiállították, húsz perc játék után megérdemelten vezettek a látogatók, 36-47.

Omenaka révén 13 pontra duzzadt az előny, Savic és Henry hármasával közelített a Körmend, sőt, Savic a folytatásban is elemében volt, két pontra zárkóztak a nyugatiak, 47-49. Kisvártatva egyenlítettek is, ezen időszakban nem találta a ritmust a Fehérvár, aztán Lenzelle Smith zsákolásával ismét vezetett, 51-53. Gordon akciójával már a hazaiak voltak minimális előnyben, sőt, Henry duplájával és triplájával meg is léptek, 59-53. Vojvoda kosara után Durázi csak egyik büntetőjét dobta be, felváltva estek kosarak, az orrtörése után visszatérő Szabó Zsolt révén négy pontra zárkózott az Alba, majd Vojvoda kosarával kettőre. Savic elkapta a ritmust, fél óra játék után 66-60 állt a táblán. Szabó Zsolt és Pongó Marcell hibátlan büntetői, valamint Vojvoda hármasa nyomán a koronázóvárosiak álltak jobban, a hazaiaknál White, a túlsó paláknál pedig Vojvoda remekelt, 75-76. Hirtelenjében Henry és White is beköszönt messziről, öttel ellépett a házigazda, a zárás előtt öt perccel időt kért Zollner, 81-76. Stark büntetőit értékesítette, Gordon zsákolt, aztán ziccerét is bedobta, Savic és Kenéz nem hibázta el büntetőit, végül 91-83-ra győzött a második félidőben kiegyensúlyozottabb körmendi együttes.

JEGYZŐKÖNYV

Egis Körmend–Alba Fehérvár 91-83 (23-21, 13-26, 30-13, 25-23)

NB I-es bajnokság, 22. forduló, Körmend, Városi Sportcsarnok, vezette: Praksch Péter Árpád, Mészáros Balázs, Frányó Péter (Bodrogváry Iván József)

Körmend: Stokes 8/6, White 17/6, Martinez -, Savic 19/9, Gordon 15, cserék: Takács K. 6, Kenéz 2, Henry 19/9, Ferencz 4, Durázi 1, Krivacevic -. Vezetőedző: Antonis Konstantinides

Alba: Pongó 11/9, Takács M. -, Smith 6, Fakuade 6, Omenaka 10, cserék: Stark 7, Vojvoda 21/6, Lukács 2, Balsay 2, Szabó 6, Davis 12/6. Vezetőedző: Matthias Zollner