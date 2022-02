A múlt héten egy kiesőjelölttől kapott ki a Puskás Akadémia FC, az MTK nagy meglepetésre legyőzte a felcsútiakat 2-1-re. Most újra egy, a tabella alsó régiójába tartozó egylet ellen köszörülheti ki a csorbát a koronavírus-fertőzés után visszatérő Hornyák Zsolt-vezette alakulat.

– Akkor is a győzelem lebeg a szemünk előtt, amikor egymás között játszunk az edzésen. Ilyenkor is komolyan vesszük a dolgunkat, és a hét második felében megejtett meccsen sikerült is a nyertes csapatba kerülnöm. Így tudok leginkább felpörögni a hétvégi mérkőzésre – mesélt a kulisszák mögötti dolgokről a felcsútiak 32 esztendős cseh csatára, Libor Kozák. – Nagyon fontos meccsnek ígérkezik a Debrecen elleni összecsapás, szeretnénk megnyerni. A hangulattal nincs gond, annak ellenére, hogy legutóbb nem tudtunk győzni a bajnokságban. De bízunk magunkban, és igyekszünk tanulni a hibáinkból, s a jobbik arcunkat mutatni a DVSC ellen. Sajnos, pont ellenük találtam utoljára a kapuba, ez nem mostanában volt. Igyekszem újra gólt lőni, fontos lenne nekem is, de ennél lényegesebb, hogy miénk legyen a három pont. Vissza kell találnunk a győztes útra. Mindent meg fogunk tenni érte! – jelentette ki a klub honlapján Kozák.

Ugyan az egymás elleni örökmérleg nyelve a Debreceni Vasutas SC felé billen – 8 DVSC-győzelem, 6 döntetlen, 3 PAFC-siker – az utóbbi összecsapásokon nem tudta meglepni a Loki a Puskást. Utoljára 2018-ban nyert a DVSC, azóta a felcsútiak 2-0-ra, 2-1-re és legutóbb, a most futó pontvadászat első körében 3-0-ra nyert a Puskás Akadémia. A három Fejér megyei diadal mellett kétszer döntetlenre végeztek (0-0, 2-2).

A Debrecen szeretne ellépni a kiesőzónából, azonban nem valószínű, hogy a Kövesdtől elszenvedett 4-1-es zakót követően épp a Pancho Arénában, a bajnokaspiráns otthonában táltosodna meg.