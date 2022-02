A tizenegy meccs óta veretlen soproniak látogattak a Gáz utcába, a hazaiak két, bravúros, idegenbeli siker után várták a derbit. Az első dobások mindkét oldalon kimaradtak, aztán Lenzelle Smith labdát szerzett, ziccert dobott, a túloldalon Quincy Ford zsákolt, majd újabb dupláját Myers is megtoldotta egy kétpontossal, 2-6. Pongó triplája célt ért, Myers középtávolról, Smith kintről volt eredményes, 8-8. A hazai szakvezető, Matthias Zollner négyes cserét hajtott végre, Vojvoda, Lukács, Stark és Davis jelentkezett játékra. Lukács azonnal közeli kosárral nyitott, Fazekas hármassal válaszolt, 10-13. A folytatásban Lukács csak második büntetőjét dobta be, Ford betalált kintről, aztán Stark megszerezte első pontjait, túloldalon így tett Milos Borisov is. Vojvoda mesteri hármassal jelentkezett, Borisov gyűrű alatt remekelt, azonban a tripláját elrontotta. Halász két büntetőjét hibázta el, az első negyed zárásaként, Stark félpályáról hajította rá a labdát, nem sok kellett a sikerhez, azonban végül lepattant a gyűrűről, tíz perc után 18-20 állt a táblán. Stark egyenlített, Lukács révén pedig vezetett az Alba, Myers egalizált, Montgomery betörés utáni, látványos kosara nyomán Matthias Zollner időt kért. Vojvoda ziccert dobott, egyik fél sem tudott meglépni, Myers ügyeskedett, Pongó triplát dobott, visszavette a vezetést az Alba, 27-26. Nem sokáig tartott az öröm, Ford duplát, Milos Borisov triplát szórt, a túlodalon Pongó Marcell újabb triplával jelentkezett, Lenzelle Smith kétpontossal, a hazaiak lendületét látva, 32-30-nál időt kért Kostas Flevarakis, az első félidő vége előtt három perccel. Fakuade duplájára és büntetőjére Ford hármassal válaszolt, Lenzelle Smith ügyeskedett, két akciót is sikerrel fejezett be, 40-35-re megléptek a vendéglátók, időt kért a Sopron. Ford dudaszós kosara alakította ki az első félidő eredményét, 40-38.

Pongó közeli kosarára Borisov távolról felelt, nagy csata dúlt a parketten, Smith volt elemében, a másik palánknál Montgomery, jobb döntéseket hozott, öt ponttal ellépett a Fehérvár. A folytatásban kimaradtak a dobások, aztán Borisov betalált a sarokból, a légiós ugyanezt megtette a következő akciónál is, gyorsan időt kért Matthias Zollner, 48-49. Myers szórta a kosarakat, hat ponttal megugrott az SKC, Ford sem tétlenkedett, őrizte 4-5 pontos előnyét a vendég. Ford később is remekelt, aztán ezt tette Myers is, a hazaiaknál Vojvoda kapta el a fonalat, 61-61. Soproni kosárra azonnal jött hazai válasz, Vojvoda hármasával pedig az Alba volt szűk előnyben, 68-67. A hazaiak dobásai leperdültek a gyűrűről, Montgomery két duplája nyomán időt kért Matthias Zollner, peregtek a percek, vezettek a vendégek, szerencséjük is volt, labdáik dadogtak, aztán rendre beszédültek a hálóba. Stark a zárás előtt kipontozódott, Myers nem hibázott, Vojvoda távolról talált be, egy pontra jött az Alba, időt kért Flevarakis. Három ponttal vezettek a vendégek, utolsó akciót a házigazdák vezették, Vojvoda és Fakuade hármasa sem ért célt, hatalmas küzdelemben, egylabdás meccsen nyert az SKC, 80-83.

JEGYZŐKÖNYV

Alba Fehérvár-Sopron KC 80-83 (18-20, 22-18, 13-20, 27-25)

NB I-es bajnokság, 21. forduló, Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1300 néző,

vezette: Benczur Tamás, Ádám József, Minár László Balázs (Bogárdi János)

Alba Fehérvár: Pongó Marcell 11/9, L. Smith 16/3, Takács Milán -, Fakuade 9, Omenaka 4, csere: Vojvoda 22/12, Lukács 5, Stark 11/3, Davis 2, Balsay -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Sopron KC: Myers 23/6, Fazekas 3/3, Boriszov 19/9, Q. Ford 24/6, Montgomery 14, csere: Takács -, Csendes -, Sitku -, Halász -, Werner -. Vezetőedző: Kostas Flevarakis