„Ez az, de nyomd meg az elejét is!” – harsant a vezetőedző hangja a szivacskézilabda-csarnokban. A siófoki női kézilabdázók minden igényt kielégítő, ultramodern létesítményében kezdték meg a felkészülést a déli parti NB II.-es futballisták. Állóképességi teszteket végeztek, Domján Attila és másodedzője, Bozai Attila az adott távok leküzdése után szorgalmasan jegyzetelte az ingateszt eredményét. Fokozatosan kellett gyorsulniuk a focistáknak, a távot egyre rövidebb idő alatt megtenni ki­eséses rendszerben. Elsőként a kapus, Hutvágner Gergely búcsúzott, utolsóként Eördögh András maradt versenyben. Keddtől napi két foglalkozás szerepel a programban.

A Vidi együttesében hat élvonalbeli mérkőzésen szereplő, labdarúgó-pályafutását Csákváron, közel a negyvenhez befejező Domján Attila a nyáron vette át a balatoniak irányítását, segítője, Bozai Attila szintén a Vidi nevelése. Négy évet az Iváncsa kispadján töltöttek, a 2020–21-es idényben bajnoki címet nyertek az NB III.-as együttessel, majd elfogadták a Siófok invitálását.

– Az őszt a nyolcadik helyen zártuk, elégedett vagyok a szereplésünkkel – mondja Domján Attila. – Tavaly nyáron kerestek meg a balatoniak, a tulajdonos, Nemes Ferenc szavazott bizalmat nekem az NB II.-es gárda kispadján. Előzőleg tárgyaltam az NB I.-ből búcsúzó Budafok sportigazgatójával, Oláh Lóránttal, de nem egyeztek az elképzeléseink, megköszöntem a lehetőséget, de nemet mondtam, úgy döntöttem, maradok Iváncsán, az NB III.-as csapatnál, valamint dolgozom tovább vezetőként a csákvári utánpótlásban. Iváncsán négy szezont töltöttem Bozai Attilával, megbecsültek bennünket, a tulajdonos, Baki Imre a harmadosztály viszonyait ismerve remek klubok épített, ránk bízta a szakmai munkát, az igazolásokat, a feltételeket pedig megteremtette. Négy évet dolgoztunk közösen, egyértelműen sikeresen. Aztán jött a siófoki lehetőség, amit nem lehetett visszautasítani, a nyártól profi osztályban dolgozhatok.

Amikor arról faggatom, mi a legdöntőbb különbség a második és a harmadik vonal között, azt mondja, a sebesség, az NB II.-ben sokkal gyorsabb a játék.

– A második ligában sokkal több a jó futballista, túl azon, hogy technikásabbak, fizikálisan is előrébb tartanak, nagy a differencia a két osztály között. Nem indultunk rosszul a nyáron, nem kaptunk ki, de nem startoltunk jól sem, zsinórban hétszer végeztünk döntetlenre. A kérdés az volt, merre mozdulunk el, ha vereségek jönnek, a tabella alján találtuk volna magunkat. A nyolcadik meccsen kikaptunk Kecskeméten, aztán háromszor győztünk, megvertük a Szolnokot, a Pécset és a Győrt, ami nyugtatóan hatott. Kiegyenesedtünk, feljöttünk a 10. helyre, az ősz során végig stabilak voltunk. Voltak vereségeink, győzelmeink, a félszezon utolsó szakaszában elkaptuk a fonalat, ötből négyszer nyertünk, a 8. helyen várjuk a tavaszt, 7 sikerrel, 9 döntetlennel és 4 vereséggel. A tulajdonos nyáron azt mondta, a cél a biztos bennmaradás, izgalommentes szezon, erre képesek is vagyunk. Úgy gondolom, a 8–12. helyezés reális, a lényeg, hogy ne kelljen hátrafelé figyelnünk. A félszezon zárása előtti győzelmek bizakodásra adnak okot, a meccsek többségén ráadásul jól is futballoztunk. Én úgy számoltam, 25 pont megszerzése reális az ősszel, ezzel szemben 30-at gyűjtöttünk. Sokat tanultam az elmúlt hónapokban, folyamatosan fejlődtünk a csapattal. Abban feltétlenül előre kell lépnünk, hogy megmaradjon a stabilitásunk akkor is, ha mi kapjuk az első gólt. Ha az ellenfél lőtte az elsőt, rendre vereséget szenvedtünk, ezen változtatnunk kell. A védekezésünk rendben volt, azonban a végjátékokban jobb döntések szükségesek, több gólt kell szereznünk.

A szakvezetőt a nyáron két labdarúgó követte Iváncsáról, a védő Varga Bence, valamint a szélső Tóth Zoltán. Előbbi a szezon jelentős részében magabiztos volt, később kisebb hullámvölgybe került, Deutsch Bence szerepelt a posztján kezdőként. Tóth csereként lépett pályára párszor, a tavaszt minden bizonnyal Kozármisleny­ben tölti, kölcsönben. A balatoniak a hétfői felmérők után napi két edzéssel készülnek a saját edzőközpontjukban, Kilitin, majd január 12-én egyhetes, törökországi edzőtáborba utaznak, ahol a tervek szerint három mérkőzést vívnak külföldi együttesekkel.