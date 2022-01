December 11-én vívott utoljára bajnoki mérkőzést az NB I/B Nyugati csoportjában hetedik helyen álló Gárdony-Pázmánd NKK. A tóparti lányok másfél hét pihenőt követően, december 28-án álltak újra edzésbe. De nem mindenki. Négyen hiányoztak a mini-felkészülés rajtjáról. Volt, aki igazoltan maradt távol, azonban Czuczu Frida és a klub nem hosszabbította meg az átlövő decemberben lejárt szerződését. A 12 bajnokin 30 gólt szerző Czuczu a Keleti csoportbeli Tempó együttesében folytatja.

Az edző, Virincsik Anasztázia szerint nem volt éppen ideális a felkészülés, mégis jól dolgoztak a lányok. Az első héten három, majd aztán heti négy, hosszú edzést tudtak maguk mögött a gárdonyiak, s megmérkőztek a SZISE alakulatával is. A felkészülési csata eredményt nem számolták, de a tréner biztos benne, hogy a tópartiak nyertek.

– Negyedóránként cseréltem a sorokat, szinte ugyanazon a szinten tudtunk játszani védekezésben és támadásban egyaránt. A szép játékokat át tudták menteni a lányok az utolsó, Szombathely ellen vívott bajnokiról. Felkészülten várjuk a Csurgó elleni mérkőzést – mondta a Gárdony-Pázmánd edzője, Virincsik Anasztázia.

Pénteken 18 órakor csap össze a két tabellaszomszéd. Az alapszakasz első öt helyére pályázók számára minden meccs élet-halál harc, mert aki az ötön kívülre kerül, könnyen lehet, hogy – a bajnoki rendszer átalakításának köszönhetően – egy osztállyal lejjebb pottyan.

A Skaliczki László vezette, nyolcadik pozícióban tanyázó Csurgó NKC is előrébb kíván lépni. A vendéglátó keretében is volt változás a télen, a randevú nagy kérdése, ki hogyan tud új téglát építeni csapata szerkezetébe?

– Frida kiesésével azokra most több teher hárul, akik kevesebb lehetőséget kaptak eddig. Pados Mónika lép Czuczu helyére, s Hargitai Dorottya is jobban számításba vehető. A repertoárunkban szerepel még a két irányítós játék, míg Szilágyi Zsuzsannára is többet lehet már bízni, magabiztosabb, dinamikusabb, a belső poszton segíthet – engedett betekintést a szakmai vonalak mögé Virincsik Anasztázia. – Ha a meccs napján rendelkezésre álló 12-14 játékos egymást hajtva, fegyelmezetten hozza, ami benne van, akkor nem lehet gond. Nincs a lányokon teher, pontosan tudják, hogy miről szól a hátralévő hat meccs. Nagy csatát várok, két jól védekező csapattól. Hasonló a támadásvezetésünk is, náluk sincs igazán balkezes szélső, ugyanakkor erős a beállós játékuk, nekünk azonban talán több a belső emberünk. Közel azonos játékerőt képviselünk, fontos lesz, hogy milyen pozitív élményekkel megyünk bele a mérkőzésbe, s hogy ki mennyire koncentrált. Be kell vállalni az átlövéseket, ugyanakkor a fegyelmezettség alapkövetelmény. A covid megtanított minket, hogy alkalmazkodni kell az adott napi szituációhoz, s ki kell hozni abból a legjobbat! – vázolta a másodosztályban maradni vágyó gárda trénere.