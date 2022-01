A jelentős elsőosztályú tapasztalattal rendelkező Takács Tamás 2021 nyarán igazolt a Fejér megyei alakulathoz. Mint kiderült a szakmai stáb és az általuk felvázolt elképzelések szimpatikusak voltak a csatárnak, aki nem sokáig habozott a döntés meghozatalával.

– Az edzők nagyon szerették volna, ha Csákváron folytatom. Beszéltem velük, és nagyon pozitív volt az, amit felvázoltak. A döntésem be is igazolódott, jól dolgozunk együtt és nagyon örülök, hogy itt vagyok. A nyáron szerencsére sikerült gyorsan megállapodnunk, fontosnak tartottam, hogy a felkészülés elejétől a többiekkel együtt edzek már – emlékezett vissza portálunknak Takács. – Azt gondolom, hogy nagyon modern futballt játszatnak velünk az edzők, törekszünk arra, hogy futballozzunk. Nagyon szimpatikus volt már az első benyomásom, belevetettük magunkat a kemény munkába. Jó felkészülést csináltunk a nyáron, kellett idő, mire összeszoktunk, hiszen a játékosokon kívül a szakmai stáb is új volt a csapatnál.

Az első sikerre nem kellett sokat várni, a második fordulóban a friss elsőosztályú búcsúzót, a Budafokot verték 2-1-re Mónos Tamás tanítványai, azonban ezután október közepéig kellett várni az újabb sikerre, akkor a Szegedet fektette a Csákvár két vállra 3-1 arányban.

– Nincs annyi pontunk, hogy megnyugodjunk. Az ősszel több pontot is elhullajtottunk, jó pár mérkőzés volt a kezünkben, amit megnyerhettünk volna, elég csak azt megemlíteni, hogy 7-8 döntetlent játszottunk. Ezekből ha csak kettőt vagy hármat nyertünk volna, akkor jóval feljebb lennénk a tabellán és nem kellene annyira izgulni. A találkozók nagy része mind a kezünkben voltak, előfordult, hogy 2-0-ra vezettünk és a végeredmény 2-2 lett. Ha ezek az apróságok sikerültek volna, akkor a tabella közepén helyezkednénk el. A csapatnak szüksége van még erre a második felkészülési időszakra, hogy teljesen kiegyenesedjünk, néhány igazolással még erősödhetünk. Elérjük a céljainkat, benn fogunk maradni az NB II-ben.

Csákváron Mónos Tamás kezei alatt több fiatal is dolgozik, de mellettük a csapat magját olyan rutinos, komoly elsőosztályú múlttal rendelkező labdarúgók alkotják, mint Takács vagy Vaskó. Az ő feladatuk a fiatalok segítése is.

– Azt gondolom, hogy nagyon jó fiataljaink vannak. Éhesek a munkára, kicsit még csiszolni kell rajtuk, de ezt csapaton belül az edzőkkel karöltve mi rutinos játékosok megoldjuk. Szerencsére hallgatnak ránk, próbálják ellesni a felnőtt futball apróságait. Jó úton haladnak a fiataljaink, négyen-öten folyamatosan játéklehetőséget kapnak.

Személy szerint Takács kiváló őszt produkált, hiszen 13 szerzett góljával nem csak a csákváriak házi góllövőlistáját, de az egész másodosztály mezőnye előtt áll ezzel a statisztikával.

– Úgy gondolom, hogy a bajnokság elején kicsit még akadozott a gépezet, össze kellett szoknunk. Ami engem illet, már az első fordulóban fejeltem egy gólt, amit elvettek, majd volt egy kapufám is. A bajnokság második felére belelendültünk, szerencsére a gólok is jöttek szépen sorban. Próbáltam kivenni a részemet, a célom nem is lehet más, mint minden mérkőzésen betalálni. Egyénileg jó félszezont sikerült zárnom, de azt gondolom, hogy ez az edzők és a játékosok sikere is, kellett hozzá egy jó felkészülés, a taktika és a társak, akik kiszolgáltak.

A héten elkezdte a felkészülést az Aqvital FC Csákvár az új szezonra. Eddig egy érkezőről és egy távozóról tudni biztosan. Másfél év után visszatér Tamás Nándor, a szélső a Sepsiszentgyörgy után teszi át székhelyét Csákvárra. Tányéros Ádámmal már nem fog együtt játszani tavasszal, ugyanis a védő a több játéklehetőség reményében kérte szerződése felbontását.