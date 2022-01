A fehérváriak múlt hétvégén, huszáros hajrával nyertek Kecskeméten 86-83-ra, az alföldiek utóbbi két bajnokija elmaradt, a pandémia miatt nem léptek pályára a Pécs és a Nyíregyháza ellen sem. A Fejér megyeiek sem készültek tökéletes körülmények között, a KTE ellen remeklő Szabó Zsolt orra eltört a csütörtöki tréningen, meg is műtötték, szombati játékáról természetesen szó nem lehetett. A betegeskedő Balsay Ádám sem tudta vállalni a játékot, ellenben a center, Michael Fakuade végre ott volt a keretben. Ahogy Kecskeméten, ezúttal is kilenc játékost nevezett Matthias Zollner vezetőedző, az első pontokat Pallai Tamás szerezte betörés után, Omenaka ziccerben válaszolt. Pallai kintről is beköszönt, erre Fakuade reagált középtávolról, Stark kosarával pedig már az Alba vezetett, 5-6. Fakuade és Pongó Marcell révén tovább nőtt a vendégek előnye, a hazaiak kinti dobásai célt tévesztettek, a látogatók könnyedén elléphettek volna jelentős különbséggel, azonban ők is gyakran rontottak. A hazai gólcsendet Badzim törte meg a sarokból, Vojvoda és Stark dobásai nem mentek be, közelítettek a házigazdák, Zollner időt kért, 10-11. Nem segített, Rudner triplájával már az Olaj volt előnyben, Lukács Norbert pontjai zárták ki az első negyedet, 13-14. Vojvoda megszerezte első kosarát, a túloldalon Pallai ügyeskedett, azonban őrizte előnyét a Fehérvár. Sőt, Pongó távoli hármasa is célt ért, erre Cummings azonnal reagált, azonban kisvártatva beköszönt távolról Vojvoda és Fakuade is, időt kért Gasper Potocnik, az Olaj trénere, 22-29. Shaheed Davis mintaszerű trojkájával már tízre hízott a különbség, ami hirtelen hatra csökkent, időt kért Zollner is. Ismét nőtt a vendégek előnye, azonban korán elengedett, elhibázott hármasok és eladott labdák nyomán Cakarun és Subotic ziccert dobott, Badzim hármasával pedig egy pontra zárkózott a Szolnok, félidőben 35-36 állt a táblán.

Badzim hármasa nyitott a második félidőt, nem találta a ritmust a Fehérvár, Solano zsákolt, Stark remekelt, kintről, középtávolról és betörés után közelről is beköszönt, 40-43. Komoly rohanásba kezdett az Olaj, Cummings és Badzim nem tétlenkedett, Subotic és a magára találó Badzim újabb kosara után pedig időt kért Zollner, 52-43. Nem találták a ritmust tanítványai, mindössze Jonathan Stark volt elemében, minden szögből betalált, ő tartotta meccsben a látogatókat. Három negyed után 57-51 virított az eredményjelzőn, nem volt ritmusa az Alba játékának. Aztán meglett a megfelelő ütem, Vojvoda és Pongó hirtelenjében betalált, időt kért Gasper Potocnik. Vojvoda egalizált, aztán ismét a Szolnoknál volt a szűk előny, később megint fordult a kocka (62-63), Subotic és Stark köszönt be a folytatásban, a zárás előtt három perccel döntetlenre álltak a felek. Badzim remekelt, a túloldalon Fakuade volt eredményes, majd Pongó Marcell szemfülesen labdát szerzett és nem rontotta el ziccerét. Fakuade támadó lepattanókat szedett, a lecsorgók nála landoltak, Stark pedig elképesztő hármast dobott. Komoly izgalmakat hozott az utolsó perc, végül három ponttal, megérdemelten nyert a Fehérvár, 71-74. Pongó Marcell és társai visszavágtak az októberi, Gáz utcai, hétpontos vereségért.

Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár 71-74 (13-14, 22-22, 22-15, 14-23)

NB I-es bajnokság, 20. forduló, Szolnok, Tiszaligeti Városi Sportcsarnok, vezette: Kapitány Gellért, Goda László, Pozsonyi László (Hartyáni Zsolt)

Szolnoki Olaj: Pongó Má. -, Pallai 7/3, Cummings 8/3, Subotic 17/3, Cakarun 7, csere: Solano 4, Badzim 20/18, Rudner 6/6, Zsíros -, Taiwo 2. Vezetőedző: Gasper Potocnik

Alba Fehérvár: Stark 26/9, Pongó Marcell 12/3, Takács Milán 2, Fakuade 9/6, Omenaka 4, csere: Vojvoda 11/6, Lukács 3, Davis 7/3. Vezetőedző: Matthias Zollner