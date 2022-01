Mats Rits már a meccs elején is veszélyes volt, a 19. percben pedig be is talált, amikor a bal szélén az Ajaxtól kölcsönvett Noa Lang megverte a frissen igazolt felcsútit, Mohamed Mezghranit, középre tett labdáját pedig a belga középpályás tette a kapuba. Joao Nunes pedig a frászt hozta az egész csapatra, amikor hazatett labdájához a épphogy odaért a kapus Markek Tamás.

A második félidőben a Bruggesből Simon Mignoletnek, a Liverpool korábbi kapusának is volt egy “necces” húzása: a hazaadott labdát egy PAFC-játékokhoz tálalta, aki viszont nem tudta rendesen eltalálni a magasan érkező lasztit.

Hornyák Zsolt, a felcsútiak mestere több fiatalt is bevetett a rendre letámadó, gyors, és hatékony futballt játszó Brugges ellen.

Felkészülési mérkőzés, Marbella

Puskás Akadémia - Club Brugge 0-1 (0-1)

Gól: Rits (19.)