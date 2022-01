A meccs derekán triplákat dobott, a zárás előtt pedig mindent beszórt, végül 20/6 ponttal zárta az találkozót. A harminc éve a Vidi felnőtt csapatának kispadjáig jutó, de az élvonalban végül be nem mutatkozó, jelenleg Németországban dolgozó édesapja, Lukács László másnap már a világhálón, fotókkal gazdagon illusztrált posztban gratulált fiának a remek játékhoz.

- Ha jól játszom, apu rendszeresen posztol, büszke rám. Figyeli a meccseimet, ő a legnagyobb szurkolóm – mondja Lukács Norbert. – Jól ment a játék, felnőtt bajnokin még nem szereztem ennyi pontot. Végig magabiztosak voltunk, megérdemelten nyertünk 103-68-ra.

Amikor közbevetem, alighanem ez volt élete legjobb meccse, gyorsan válaszol. „Azt nem tudom, hogy ez volt a legjobb, vagy sem, de az biztos, nagyon élveztem a játékot. Korábban 15 pont volt a karriercsúcsom a felnőttek között, az utánpótlásban gyakran előfordult, hogy húsz felett teljesítettem, az U16-ban, U18-ban és U20-ban is rendszeresen jelentkeztem hasonló teljesítménnyel, de egy NB I-es bajnoki természetesen más. Októberben, Pécsett 15 pontot dobtam, itthon a Nyíregyháza ellen 14-et, a Szolnok ellen 10 jött össze, a Falco, a DEAC, a Paks ellen egyaránt 8 egységet termeltem. Ezúttal sok időt töltöttem a parketten, 25 percet, volt alkalmam bizonyítani. Pécsett még ennél is lényegesen többet, 35 percet töltöttem a parketten, ott félidőben 23 ponttal vezettünk, végül 103-99-re kikaptunk. Ezúttal ez nem fenyegetett, végig magabiztosak voltunk.

Lukács másfél hete a nyírségi, vereséggel végződő bajnokin nem volt a keretben, megbetegedett, egy hétig nem edzett, a hétvégi bajnoki előtt három nappal tréningezett először.

- A korábbi meccseken nem volt tökéletes a hozzáállás, ezúttal nem volt gond, csapatként teljesítettünk. Feljavult a védekezésünk, a PVSK elfáradt a végére, könnyedén elléptünk. A padról szálltam be, az első negyedben, remélem, ugyanígy folytatjuk a bajnokságban, valamint a tavasszal a kupadöntőn is. Egy éve, a Ludovikában rendezett nyolcas fináléban nem léphettem pályára, a vállammal bajlódtam, remélem, most nem lesz gond, segíteni szeretném a csapatot. A mostani betegség már a múlté, előzőleg ugrótérd miatt hagytam ki meccseket, a térdemet még mindig érzem, de reményeim szerint ott leszek az elkövetkező összecsapásokon. A bajnokságban nyerhető meccsek következnek, nagyon bízom abban, hogy a felsőházban, az első ötben szerepelünk a következő körben. A MK-ban nagyon nehéz ágra kerültünk, nem vagyunk egyszerű helyzetben. A házigazda DEAC-cal kezdünk a Főnix Csarnokban, ha továbbjutunk, vélhetően a Falco vár ránk. Természetesen mindent megteszünk a sikeres szereplés érdekében.