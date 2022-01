Bár a hétvégi találkozón közel sem volt teljes az Aqvital kerete, így is simán győzött Mónos Tamás együttese. A vezetést a 15. percben szerezte meg a Csákvár Magyar Zsolt révén, majd ugyan a gyirmótiak Mayer Ádám góljával egyenlítettek, a szünetre mégis Fejér megyei előnnyel vonultak a csapatok, Kártik talált be. A második játékrészben Mim és Kalmár is eredményes volt, a 85. percben Mayer újabb gólja már csak szépségtapasz volt a hazaiak részéről, a vége 4-2-es csákvári siker lett.

– Elégedett voltam a látottakkal – mondta az Aqvital honlapjának Mónos Tamás – A héten azonnal belecsaptunk a munkába, komoly terhelést kaptak a játékosok, így természetesen akadtak hibák, de több olyan dolgot is viszont láttam, amit az edzéseken gyakorolunk. Az ősszel megkezdett úton haladunk tovább, és egyértelműen érzékelhető a fejlődés.

A másodosztály 16. helyén álló együttes számára nincs megállás, szerdán Kaposváron játszik újabb felkészülési mérkőzést a Csákvár.