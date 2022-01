UVSE – DFVE 16-13 (5-4, 5-3, 2-3, 4-3)

Dunaújvárosi oldalon egy nagy hiányzóval kezdődött el a találkozó, a vezetőedző Mihók Attila családi okok miatt nem tudott a csapattal tartani.

A találkozó gólzáporral indult, a vendégek előnyből, míg a hazaiak távolról igyekeztek eredményesek lenni. Már az első támadást sikeresen abszolválták a Fejér megyeiek, Faragó kiállítása után emberelőnyben Gurisatti passzát közelről Mahieu váltotta gólra, 0-1. A túloldalon rögtön jött az egyenlítés, Keszthely-Nagy Rita bombájaba csak beleérni tudott Maczkó. A DFVE gyorsan válaszolt, ismét létszámfölényben ezúttal Gurisatti vállalta magára a végrehajtó szerepét, 1-2. A két csapat közelmúltjával ellentétben ezúttal továbbra is potyogtak a gólok, Faragó először távolról, majd oldalról, éles szögből is eredményes volt, először vezetett az egyik fél két góllal a mérkőzésen, 4-2. Nem engedte a Dunaújváros távolabb az újpestieket, Garda büntetőből faragott a differencián, 4-3. Gurisatti egyenlíthetett volna a folytatásban, de az exdunaújvárosi Magyari bravúrral védett, majd Forgács emberelőnyből talált be, 5-3. Itt még nem volt vége a gólzápornak, az első nyolc percet Mucsy Anna gólja zárta le, 5-4.

A szerdai mérkőzés második játékrésze két kihagyott lehetőséggel kezdődött, de a gólcsapot továbbra sem zárta el a két együttes. Először Gurisatti úszhatott meg egy jó blokk után, 5-5, majd Szilágyi révén ismét a Dunaújvárosnál volt az előny, 5-6. Nem sokáig, rövid időn belül Rybanska kétszer is mattolta Maczkót, így ismét a lila-fehérek vezettek, 7-6. Mucsy csak a kapufát találta el fórban, az Újpest ellenben nem volt ilyen kegyes, egy védelmi kihagyást Aubéli Tekla használt ki, 8-6. Bár Magyari kétszer is védett, harmadszorra Szilágyi már túljárt a hazai kapus eszén, 8-7. Az utolsó percekből az UVSE jött ki jobban, Szegedi és Keszhelyi is betalált, így félidőben 10-7-re vezettek a fővárosiak.

A második félidő nagy kérdése volt, hogy melyik csapat tudja először rendbe tenni a védekezését és a kapusteljesítményét. Nem kezdődött jól a harmadik negyed, Faragó volt eredményes, először a találkozón négy gólos különbség alakult ki, 11-7. Kihagyott helyzetek után a Mihók Attilát helyettesítő Fülöp Tibor kért időt egy emberelőny előtt. Sikerült összerakni a fórt, Szilágyi csökkentette háromra a differenciát, 11-8. Továbbra sem muzsikált jól a Dunaújváros hátsó alakzata, Peresztegi-Nagy emberelőnyben lőtt gólt, 12-8. Magyari kezdte elkapni a fonalat, de Garda ötméteresével ő sem tudott mit kezdeni, 12-9. Kissé kaotikusan zárult a negyed, hiszen az UVSE időt kért, de a bírók nem állították meg a játékot, végül egy csapatbüntetés után Szilágyi végezhetett el büntetőt, amit értékesített is, 12-10.

A záróetap Ábel-Antal góljával indult, majd Szellák bombájával folytatódott, 13-11. Négy perccel a vége előtt emberhátrányban Maczkó fogott nagyot, de a DFVE egyre nehezebb helyzetbe került. Gardát követően Szilágyi is kipontozódott, majd Hajdú gólja után Gurisatti büntetőből volt eredményes. A DUE játékosa visszaúszás közben lefröcskölte Rybanskát, amit a bírók kiszúrtak, így Gurisatti is a vártnál előbb szállt ki a meccsből. Bár Mucsy betalált, de ennyi kieső kulcsemberrel már nem volt visszaút a Fejér megyeieknek, így a forduló rangadóját az UVSE nyerte 16-13-ra.