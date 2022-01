Nem csak szavakban, de tettekben is jelezte a tabella nyolcadik helyén álló ETO, hogy komolyak a szándékai, s már az első harmadban elkaszálta a Dunaújvárosi Acélbikák gárdáját. Az ötödik percben Szalma előzte meg a védőt az újvárosi kapu közelében, megkerülte a kertecet, majd az érkező Schmál Kristóf elé tálalt, aki a jobb sarkot lőtte ki, 1-0. A DAB azonban némileg váratlanul, hamar válaszolt, a 7. minutumban Németh Péter használta ki az elmélázó győri védelem hibáját, 1-1. Alig telt el öt perc, s újra előnyt szerzett a Győr. Egy felszabadításba küldött magas korongot szedett le kézzel a levegőből Szalma, ütőjére vette, majd a bal felső sarokba bombázott, 2-1. A 14. percben emberelőnyben hokizhatott az ETO, s egy kapu előtti kavarodás közepette Dézsi Bence passzírozta a pakkot a vonal mögé, de a bírók percekig videóztak, hogy a korong valóban bent volt-e, vagy sem - végül örülhettek a zöld-fehérek, 3-1.

A DAB kapust cserélt a második harmadra, Krajcovicot Kovács Dávid váltotta, aki be is mutatott néhány hatalmas védést. A 25. percben Gebei Gergely palánkra lökése borzolta a kedélyeket, 5 perc + végleges kiállítást kapott a korábbi újvárosi és fehérvári hokis, majd kiváló játékvezetőként ténykedő Gebei Péter fia. Béres Boldizsárt agyrázkódással vitték kórházba. A dunaújvárosiak visszalibbenhettek volna a meccsbe, azonban Szűcs elhibázta a vele szemben vétett szabálytalanság miatt megítélt büntetőt. Nem csak az ötperces hátrányt, de később a több, mint 1 perces kettős emberhátrányt is kivédekezte az Acélbikák alakulata, az ETO lezárhatta volna a párharcot, de a feszült hangulatú csatában nem talált fogást ellenfelén.

Sőt, a harmadik periódus 3. percében Török Viktor három győri között bújt ki, s tört a hazai harmadon belülre, s szép mozdulattal emelte a korongot a bal felsőbe, 3-2. Tíz perc volt hátra már csak a harmadik játékrészből, mikor Madácsi a védő lábai között suhintva el a pakkot mattolta Kovács kapust, 4-2. De a DAB nem adta fel, Németh Péter emberhátrányban zúdította a korongot a vas alá, 4-3.

Győri ETO HC–Dunaújvárosi Acélbikák 4-3 (3-1, 0-0, 1-2)