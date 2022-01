Az előző kiírásban a piros-kék gárda a harmadik helyen zárta a pontvadászatot, és idén sem lehetett más a céljuk, mint hogy odaérjenek a dobogóra.

A bajnokság felénél járunk, és úgy tűnik, töretlenül haladnak a elképzeléseik megvalósítása felé. A mögöttük hagyott 13 fordulóban mutatott teljesítményük örvendetes, ráadásul a legtöbb lőtt és a legkevesebb kapott gól is a csapat nevéhez fűződik.

– Úgy terveztük, hogy az első két csapatban kell végeznünk a bajnokság végén, ezt magunknak tűztük ki célul. Szeretnék bajnokságot nyerni, vagy a legrosszabb esetben is a második helyen végezni. Elégedett vagyok a csapat munkájával és teljesítményével, mivel nem kaptunk ki egy mérkőzésen sem. Mi vagyunk az egyetlen veretlen csapat a mezőnyben jelen pillanatban. Az egypontos hátrányunkat az előttünk álló Szekszárddal szemben úgy szedtük össze, hogy három döntetlent játszottunk. Ebből kettőt közvetlen riválisainkkal – Kelen SC, Budaörs – szemben, egyet pedig az ötödik helyen álló Csepel ellen. Utóbbi mérkőzésen azonban már Covid-problémáink voltak. Ettől függetlenül nem volt jellemző hogy máskor covidos lett volna a társaság, ezen az egy mérkőzésen voltunk ilyen szempontból hátrányban novemberben. Akkor hárman-négyen a meghatározó játékosok közül kapták el, és azért ez érzékenyen érintett bennünket, de nem emiatt játszottunk döntetlent, csupán kevesebben voltunk a megszokottnál, és nem tudtunk kellően készülni a mérkőzésre – tudtuk meg Gajdóczi Tibortól.

Teljesen nyílt a bajnokság, és egyértelműen van esély arra, hogy megelőzzék a Szekszárdot a tabellán.

– Amit elterveztünk, az működött, a listavezető Szekszárd elleni rangadót idegenben megnyertük, ellenben a három döntetlen azt eredményezte, hogy egy ponttal le vagyunk maradva tőlük – tette hozzá a szakember.

Azt lehet látni, hogy nagyjából ugyanazok a riválisok, és ezek a csapatok jelenthetnek veszélyt a feljutásért folytatott harcban.

– Nyílt a bajnokság, akár a négy csapatnak is van sansza, hogy odaérjen a feljutó helyre. Nem lesz egyszerű dolgunk, és figyelnünk kell a hátunk mögött levő két csapatra, őket is képesnek tartjuk arra, hogy bennünket is megelőzzenek.

Sok tehetséges lány rúgja a labdát a Mol Fehérvár FC-ben, és az is érzékelhető, hogy szépen megoszlanak a különböző korosztályok, de feltűnt, hogy 15-16 évesek, Bognár Petra és Kozma Réka is tagjai a keretnek.

– Egyértelműen a jövőt képviselik ezek a saját nevelésű játékosaink. Ott tartunk, hogy aki a legrégebben érkezett hozzánk, az már három éve erősíti a csapatot. Akik pedig most kerültek be a csapatba 15-16 évesen, azokra is lehetett számítani, azért dolgoznak velünk a mindennapokban, hogy egyenrangúak legyenek a többiekkel. Kellett még egy kis szerencse is nekik, hiszen a Covid miatt előtérbe kerültek, de mindenképpen tervben volt az, hogy őket bevessük. Az utolsó három mérkőzésen igazolták azt, hogy nem véletlenül edzenek velünk.

A góllövőlistát holtversenyben 16 góllal Rajzinger Dóra vezeti, a szintén vidis, 14-szer eredményes Földvári Fanni előtt.

A felkészülés január 5-e óta tart, már túl van a csapat a Soroksár elleni edzőmeccsen, majd a feljutási szándékot erősítve, kizárólag NB I-es együttesekkel találkoznak. A négyszeres bajnok Ferencvárosi TC, a Győr és a DVTK ellen lépnek majd pályára a február 12-i tavaszi rajt előtt.