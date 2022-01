Egy éve a pandémia miatt nem került megrendezésre a hagyományos Szent István-kupa kosárlabdatorna, ezúttal ismét pattog a labda a Gáz utcai sportcsarnokban. Kilencedik alkalommal rendezik a nemzetközi seregszemlét az U16-os korosztályban, a torna lebonyolítása ezúttal is komoly feladatot ró a szervezőkre, ugyanis a járvány okán előbb a német FC Bayern München – a közelmúltban egy szintén rangos nemzetközi rendezvényen sem tették tiszteletüket –, majd a korábban állandó résztvevő két spanyol sztárcsapat, az FC Barcelona és a Real Madrid korosztályos együttese is lemondta részvételét a seregszemlén. Utolsóként a horvát élcsapat, a BC Zadar vállalta a szereplést, és ugrott be a fehérvári tornára.

A csütörtök délelőtti nyitómeccsen a GAK Basketball Academy Gdynia találkozott a Kecskeméti Mercedes-Benz KA gárdájával. Az északiak két triplával nyitottak, aztán közelebb jöttek az alföldiek, igyekeztek ott maradni a lengyelek nyomában. A piros szerelésben pályára lépő magyar együttesben vendégjátékosként szerepelt az Alba akadémiájának fiatalja, a bedobó Kiss Benedek. Az első negyedben már tízpontos előnyt építettek a lengyelek, akik a folytatásban is domináltak, aztán a középső etap során a Kecskemét átvette a vezetést, majd újra a lengyelek pillanatai következtek, félidőben 34-31-re vezettek. Fordult a kocka, újfent a Bács-Kiskun megyeiek dirigáltak, aztán ellépett a Gdynia, a végén nyílt az olló, a lengyelek 80-62-re nyertek.

A lett Kristaps Porzingis Academy és a legutóbbi két kiírás során, 2019-ben és 2020-ban is diadalmaskodó Stellazzurra Roma összecsapásán az olaszok kezdtek jobban, aztán egalizáltak a baltiak, időt is kért az olaszok trénere, Paolo Traino, majd leüvöltötte tanítványai fejét. A hatás nem maradt el, a taljánok egyre nagyobb sebességre kapcsoltak, elléptek húsz ponttal, végül 86-61-re nyertek. Az olasz Basket Bassano és a bolgár BUBA Basketball meccsén az itáliaiak könnyedén győztek 126-82-re.

A pénteki játéknapon a küzdelmek 10-30 órakor kezdődnek a lettek és a lengyelek mérkőzésével, a Kecskemét 15.45-től viaskodik a rómaiakkal, az U16-os magyar válogatott pedig 18 órától a bolgárokkal.