Vonaton ült, éppen a válogatott keretedzésére tartott Budapestre, mikor lapunk az udinei junior világkupán szerzett tapasztalatairól faggatta volna. A Balatonfüreden élő, a székesfehérvári Honvéd Szondi SE-ben sportoló párbajtőrőző sokat utazik, de nem bánja. Főként, ha egyre jobb és jobb eredményeket ér el. Legutóbb, az olaszországi junior világkupán a negyeddöntőig menetelt, végül az előkelő hatodik helyen végzett Kovács László tanítványa.

Réka első éves juniorként pályafutása legnagyobb sikerét érte el, aminek nagyon örül, de tudja, hogy még sokat kell fejlődnie.

A világkupa 154 indulót felsorakoztató csoportköréből 5/1-es mérleggel lépett tovább az összes magyar kolléganőjével együtt.

A legjobb 32 közé jutásért a később bronzig jutó Muhari a francia Bernigaud-t győzte le, míg Salamon Rékának a svájci Gogniat ellen kellett vívnia, és szoros csatában, hatalmas lélekjelenlétről tanúbizonyságot téve nyert 15-13-ra.

– Nagyon elégedett vagyok, mert egész nap jól ment a vívás, azonban volt egy nehéz asszóm. A svájci lány ellen két tus hátrányból sikerült fordítanom, már 12-10-re vezetett Gogniat. Taktikát is kellett váltanom, de szerencsére pszichésen is felül tudtam kerekedni rajta – mesélt a viadalról a 17 esztendős Salamon Réka.

Forrás: Kilian Agath

A 16 közé jutásért vívott asszóra is helvét riválist sodort elé a sors, Romeo „leszúrása” nem okozott gondot. A nyolcaddöntőben az osztrák Praxmarert is 15-13-ra múlta felül a magyar lány, hogy aztán a negyeddöntőben a junior világbajnok orosz Polina Kajertgyinovával mérkőzzön meg. Az orosz 15-11-re nyert, majd az elődöntőben Muhari Esztert is legyőzte.

– Mindegyik asszó nehéz volt, de ennek ellenére az orosz lány ellen is jól vívtam – mondta Salamon. – Az előző világkupa nem sikerült túl jól számomra, szerettem volna javítani. Ez teljes mértékben sikerült – mosolygott Salamon, miközben már felszerelését igazította a fővárosi vívóteremben.

Salamon Rékának sok ideje nem maradt az ünneplésre. Vasárnap este 11-re ért Magyarországra, a szülei nagy örömmel fogadták. Hétfőn és kedden nem ment iskolába, pihent, hogy újult erővel csatlakozzon a válogatott kerethez. Február 6-án Kijevben lép újra pástra, azon a világkupa-versenyen dől el, ki utazhat majd a junior Európa-bajnokságra és a világbajnokságra.

Réka vállát nem nyomja az eredménykényszer terhe, hiszen még nagyon fiatal, bele kell erősödnie a junior mezőnybe. Célja, hogy versenyről versenyre egyre jobban vívjon. Tudja: szinte minden területen finomítania kell, s a jó szerepléshez elengedhetetlen tényező a tapasztalatszerzés is.