Harminc labdarúgó jelentkezett a Mol Fehérvár FC téli szünet utáni első közös randevúján. A keret a zöld-foki szigeteki válogatottal az Afrika-kupára készülő - egyébként decemberben pozitív koronavírus-tesztet produkáló - Stopira kivételével teljes volt, sőt az őszt kölcsönben töltő két labdarúgó is csatlakozott a PCR-teszteknek nekiveselkedő, s orvosi vizsgálatokon megmérettető kompániának. Evandro a szerb Proleter alakulatától tért vissza a Vidihez, míg Géresi Krisztián a Puskás Akadémiánál töltött egy év után jelentkezett eredeti munkaadójánál. További sorsuk bizonytalan, a felkészülést a fehérváriakkal kezdik. A munka érdemi részébe csütörtökön csapnak bele a piros-kék labdarúgók, addig egészségügyi és fizikai felméréseken esnek át. A csapatszintű tréningeket jövő hétfőig végzik a fehérváriak a Mol Aréna Sóstó edzőpályáin, január 11-től 22-ig a spanyolországi Marbellán edzőtáborozik a csapat. A 11 nap alatt két felkészülési mérkőzést tervez a Szabics Imre vezette szakmai stáb. A dél-spanyol vidéken a téli időszakban összesen 40 labdarúgó csapat edzőtáborozik, a klub tájékoztatása szerint a felkészülési mérkőzések fixálása még folyamatban van, de az biztos, hogy két külföldi, élvonalbeli együttessel csap majd össze a Vidi. Az említett időszakban főként a svájci első osztályban vitézkedő gárdák készülnek Marbellán, vagyis könnyen lehet, hogy a Mol Fehérvár FC ellenfele az FC Sion, Young Boys, Lugano FC, Luzern, Grasshoppers ötösből kerül ki, de nem elképzelhetetlen, hogy a skót Hearts, az orosz Rosztov, Lokomotiv Moszkva, az osztrák Red Bull Salzburg, Admira, a cseh Sparta Praha, Jablonec, Pardubice, Viktoria Plzen csapatainak valamelyike lesz az edzőpartner.

Forrás: TOTH ELLA

Ugyanakkor az is talány még, hogy milyen játékoskeret hangol majd a 2021-22-es szezon tavaszi idényére. A klub sejteni engedte, hogy a napokban kisebb változás várható, főként a kölcsönadások terén, de az erősítésre még várni kell. Sallói István sportigazgató több helyen is acélosítaná a gárdát - amire szükség is lenne, ha dobogón szeretne végezni a Vidi -, de miután a honi átigazolási időszak csak január 15-én nyit, csak találgatni lehet. Arról már korábban is cikkeztek külföldi portálok, hogy a fehérváriak szívesen látnák a Legia Varsó azeri válogatott csatárát, Mahir Emrelit, aki már bejelentette, hogy nem kíván elutazni klubjával a dubaji edzőtáborba. Mindeközben a Vidi-szurkolók körében terjedt a rémhír, hogy a fehérváriak a ferencvárosi Zsubkov és Boli megszerzéséről is tárgyalnak, de valljuk be, ennek kevés lehet a valóságalapja.

Ami azonban bizonyos, hogy a Mol Fehérvár FC hazatérve Spanyolországból január 23-án a Gyirmót FC Győr ellen élesít a január 30-i, Puskás Akadémia FC elleni bajnoki rajtra.