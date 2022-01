Édesanyja, Borka Ilona a Köfém SC meghatározója volt átlövőként, lánya is ezt a sportágat választotta. Fia, Kocsis Ferenc azonban a hokiban teljesedett ki, lett utánpótlás válogatott. Jelenleg Hollandiában, a holland-belga közös bajnokságban szerepel a Zoetermeer Panters csapatában.

– Úszással kezdtem, illetve a focit is kipróbáltam. Kézilabdával csak diákolimpiai szinten találkoztam, a jégkorong jobban megfogott. Apukám kivitt egy felnőtt meccsre a csarnokba, ott eldőlt a sorsom. Emlékszem, az első koris oktatáson 2003-ban vettem részt, Feil Richárd volt a korosztályos edző. A tesóm anyát követve kézilabdázott, de korán befejezte. Sajnáltam, ugyanis ügyes volt, a korosztályos válogatottban is szerepelt.

Bátyja Fehérváron kezdett, ahogy a posztok kialakultak, azonnal támadóként szerepelt.

– A kisebb korosztályokban mindig vonzóbb volt a csatár, mint a hátvéd poszt, pedig mindegyiknek megvan az előnye. Persze, gólt lőni mindenki jobban szeret, mint védekezni. Feilnél kezdtem a korcsolyázást, utána volt edzőm Sofron Attila, Sofron Árpád, Bedő Lajos, Orgovány István, Fekti István, Szongoth Kristóf, Faragó Gyula, Ondrejcik Rastislav és Tyler Dietrich, tehát gyakorlatilag mindenki, aki a Volán utánpótlásában dolgozott. Közülük nem tudok kiemelni senkit, mindenkitől tanultam valamit. Hat utánpótlás vb-n vettem részt az U18-as és U20-as korosztályban. Sajnos nem voltak sikeresek, gondolok itt a fehérvári U18-as és a dunaújvárosi U20-as vb-re, mindegyiknek nagy reményekkel vágtunk neki a Divízió I/A-csoportban, de mindig kiesés lett a vége. Alsóbb divíziókban lényegesen jobban ment, egyszer-kétszer összejött a feljutás.

Az Alba Volán EBEL-ben szereplő együttesében a 2012-13-as idényben mutatkozott be, abban a szezonban egy mérkőzésen kapott bizalmat.

– A folytatásban öt éven át voltam a keret tagja, általában lifteztem a farm és az EBEL-ben szereplő csapat között. Legjobb szezonom a MOL Ligához köthető, amikor elődöntőbe jutottunk egy kifejezetten fiatal alakulattal. Őszintén megvallva, volt pár légiósunk is, akik azért sokat segítettek az eredményes szereplésben, az edzői teendőket a kanadai Tyler Dietrich látta el. Lassan öt éve, 2017 nyarán lejárt a szerződésem, úgy éreztem, váltanom kell, Újpestre igazoltam. Nem hittem, hogy Erste Ligánál magasabb szintre tudok jutni jégkorongban, ezért felvételiztem Hágában az egyetemre, bekerültem, így nem volt kérdés, hogy kiköltözöm. Szerencsére a hokiról sem kellett lemondanom. A színvonal alacsonyabb, mint az Erste Ligában, Hollandia válogatottja a mieinknél lejjebb, a Divízió II/A csoportban szerepel. Úgy gondolom, egy-két brigád a magyar bázisú ligában megállná a helyét. Idén a pandémia miatt csökkent a létszám, 10-ről 8 csapatra. Egy klub jelenleg három külföldit nevezhet, ez itt évről évre változik. Pletykák szerint jövőre kibővítik a létszámot ötre. Belga-holland közös bajnokság, a neve BeNeLiga, profi pontvadászatként kezelik, de csupán 3-4 gárda mondhatja el magáról, hogy ilyen szinten működik. A csapatom a Zoetermeer Panters félprofi egylet, minden játékos munka mellett jár edzésekre és meccsekre. Rajtam kívül két légióst alkalmaznak, egy amerikai és egy magyar hokist, Birke Attilát, aki a Delfti Egyetemen tanul. Az összes csapat igyekszik feltölteni a légiós pozíciókat, általában észak-amerikai hokisokat szerződtetnek. Én vagyok a liga első magyarja, Birke a nyáron jött.

Forrás: Zoetermeer Panters

Kocsis Ferenc a fővárosban, Hágában él és a 14 km-re fekvő Zoetermeerben sportol. Céljuk, hogy elődöntőbe jussanak a bajnokságban.

– Elég döcögősen indult a szezonunk. Utolsó előttiek vagyunk, sajnos volt pár meccs, ahol nem csak az első, de még a második számú kapusunkat is nélkülöznünk kellett. A 2022-es évet győzelemmel kezdtük, remélem, így is folytatjuk. A helyezésünk picit csalóka, ugyanis az első két sorukat mindig nélkülözniük kell, ők a Tilburg csapatában játszanak, a német harmadosztályban, azaz az Oberligában.

A magyar csatár centerként szerepel, első szezonjában, a 2019-20-as küzdelmek során 19 meccsen 17 gólt és 32 gólpasszt jegyzett. A 2020-21-es idény a pandémia miatt elmaradt, el sem indult a pontvadászat. A most futó idényben 19 mérkőzésen 9 góllal, valamint 17 gólpasszal rendelkezik.

- A csapaton belül vezetem a pontlistát, a ligában pedig a tizedik helyen állok ebben az összevetésben. Jól megy a játék, bár az egy éves kihagyás idő kellett idő, hogy visszarázódjak. De ez ugyanúgy igaz a többi társamra is. Az iskolában nemzetközi sport menedzsmentet tanulok, idén végzek. A jégkorongból meg lehet itt élni, de nem ennél a csapatnál, félprofi státuszban vagyok, igazából inkább kiegészítő tevékenységként gondolok már a jégkorongra. Amíg élvezem, addig csinálom. A barátnőm itt van velem, próbálunk hazamenni, amikor csak lehet. Tavaly a pandémia miatt sokat voltunk otthon, ugyanis minden bezárt Hollandiában, a bajnokság is szünetelt, így pedig nem volt értelme itt maradnunk. Most jobb a helyzet.