„Furcsán hangzik, hogy egy közel hatvan éves sportegyesületet bemutatkozik. Most nem is bemutatkozni szeretnénk, hanem vázolni a terveinket, elképzeléseinket” – kezdte a Malom utcai Helyőrségi Klubban tartott sajtótájékoztatót Szentes László, a Szondi SE elnöke. A sportvezető elmondta, nagy terveik vannak.

– Tizenhárom szakosztállyal rendelkezünk, az atlétika, a birkózás, az íjászat és lövészet, a cselgáncs, az ökölvívás, a tenisz, az asztalitenisz, a triatlon, a vívás, a tömegsport mellett működik honvédelmi és ifjúsági, természetbarát, közelharc és kézitusa, valamint military lovas szakosztály is. Tavaly júniusban nagy megtiszteltetés érte az egyesületet, a kormányhatározatnak köszönhetően klubunkat a 16, kiemelt hazai sportegyesület közé emelték. Példaként említeném Salgótarjánt, Győrt, Pécset, Debrecent, megyénkből két műhelyt ért ez a megtiszteltetés, Dunaújvárost és bennünket. A dicsőségen túl ez nagyon sok feladatot, kötelezettsége ró ránk. Alapvető, hogy a középtávú céloknak megfeleljünk, ami azt jelenti, hogy 2026-ig utánpótlás és felnőtt bajnoki címeket szerző sportolókat neveljünk, utánpótlás és felnőtt válogatott kerettagokat, olimpikonokat, világbajnoki és Európa-bajnoki résztvevőket. Nem maradhat ki a katonaság, hiszen honvéd sportegyesületként indultunk 1964-ben, a profil nem változott azóta sem.

Június óta két lábon állnak, az egyik a katona és szabadidősport, a másik pedig a versenysport, elsősorban az utánpótlás nevelése. Jelentős változás abban következett be az utóbbi időben, hogy a kormány által meghatározott értékek mentén növelniük kell a létszámot, a sportolói bázist, továbbá biztosítaniuk a megfelelő feltételeket a versenysport szakosztályokban.

– Úgy gondolom, nagyon jól haladunk, fél év alatt a korábbi kilenc szakosztály mellé ötöt sikerült beintegrálnunk, sok, tehetséges fiatallal. Szeptemberben alakult a katonák kezdeményezésére az ökölvívó szakosztály, a december derekán rendezett felnőtt bajnokságon, két sportoló indult, mindketten bronzérmesek lettek, Hegyi Barnabás és Birkés Árpád lépett dobogóra. Fontos, hogy olyan szakembereket sikerült megnyernünk, akik garanciát jelentenek a minőségi munkára, ilyen a bunyósoknál a vezetőedző, a korábbi kétszeres olimpikon, Füzesy Zoltán. A többi szakosztálynál is hosszasan sorolhatnám az eredményeket. A vívók is szállítják a sikereket, Kovács Gergely vezeti az utánpótlás ranglistát a párbajtőrözőknél, a közelmúltban ifjúsági VK-t nyert Udinében, a felnőtteknél 32 közé jutott Világkupa-viadalon, vezeti a hazai, korosztályos ranglistát, biztosan szóhoz jut az idei utánpótlás Eb-n és vb-n. Atlétikában a szintén tinédzser Tóth Norbert 30 km-es gyaloglásban lett bajnoki bronzérmes a felnőtteknél, jelenleg Portugáliában edzőtáborozik. Asztaliteniszben az ország egyik vezető egyesületévé váltunk, öt csapatot tudunk kiállítani, eredményesen szerepelünk az Extraligában, az első osztályban és alsóbb divíziókban is.

Mészáros Attila alpolgármester a város vezetése nevében gratulált az eddigi eredményekhez, valamint hozzátette, fontos, hogy a honvéd egyesület komoly fejlődési pályára került. „Büszkék vagyunk a városunk sportjára, természetesen a Szondira is. Látható, hogy jelentős klub épül, Székesfehérvár eddig is roppant gazdag sportélete tovább gyarapodik.”

Az eseményre betoppanó Volsik Tibor, az asztaliteniszezők igazgatója elmondta, a legnagyobb hazai szakosztályok közé emelkedtek az utóbbi három esztendőben, a vidéki fellegvárak közül kevesen rendelkeznek olyan eredményekkel, mint ők. A triatlonisták első embere, Takács Péter kijelentette, már működő triatlon bázissal tavaly szeptemberben csatlakoztak a Szondihoz, ami nagyon jó döntésnek bizonyult.