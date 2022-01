A Brassó elleni sima, 8-1-es vereség után a második erdélyi mérkőzés sem ígérkezett könnyűnek Anatoli Bogdanov együttese számára, hiszen a listavezető volt a következő ellenfél szombat délután. A találkozó nem kezdődött jól a fehérváriak szemszögéből, már a második percben Farkas Botond eladott korongja után Szkacskov talált be, 1-0. Pár perccel később Becze távoli lövésében Részegh ért bele jól, 2-0. A folytatásban a Titánok gárdája kivédekezett egy hátrányt, majd a harmad végére ki is egyenlítettek a vendégek, először szép cseleket követően Dudkin szépített, majd Ambrus Csongor egalizált, 2-2.

A második játékrészben a speciális egységeknek bőven volt dolga mindkét oldalon, potyogtak ebben a játékrészben is a gólok. Először öt a három ellen Mayer értékesített egy kipattanót, majd szimpla fórban Keceli-Mészáros is eredményes volt, a 28. percben 4-2-re vezetett a Fehérvár. A folytatásban négy a négy ellen az exfehérvári Láday pókhálózta ki a bal felső sarkot, 3-4. Két minutummal később az éppen kiegészülő fehérváriak kapuját Sofron vette be közelről, 4-4. Itt még nem volt vége a gólzáporos harmadnak, az utolsó percekben emberelőnyből Stach szerezte meg az erdélyieknek a vezetést, de erre is volt válasza a Titánoknak, Jábor egyenlített, 5-5.

A záróetapban Láday gyors, fórban szerzett találataival kétgólos fórra tett szert a vendéglátó, mindkét alkalommal közelről volt eredményes a hórihorgas bekk, 7-5. A folytatásban a fehérváriak egyre több időt töltöttek a büntetőpadon, de ez nem vetette őket vissza, a 46. percben emberhátrányban Ambrus Csongor csökkentette egy gólra a két csapat közti differenciát, 7-6. Öt minutummal később O’Connor állította vissza a kétgólos differenciát, (8-6) amit már az utolsó percekben további kiállításokkal sújtott Titánok csapata már nem tudott ledolgozni.

– Rendkívül büszke vagyok a csapatomra azért, ahogyan végigjátszották a hatvan percet egy ilyen klasszisokból álló csapat ellen. A hat lőtt gólunkkal többet is kihozhattunk volna a meccsből. Aki ma este kint volt a meccsen, látta, hogy mi történt. Ma este, úgy érzem, megloptak bennünket. Erre pedig nem találok szavakat – értékelt a találkozó után a Nemzeti Sportnak Anatoli Bogdanov, a Titánok vezetőedzője.

Az erdélyi túra zárásaként hétfőn a Gyergyó következik a Titánoknak.