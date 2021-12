A 23 éves tekés, Hári Boglárka a koronavírus által befolyásolt 2020-as esztendő után egy versenyekkel teli 2021-ben reménykedett. Tavasszal porckorongsérve lett, így áprilistól a nyár végéig edzés helyet inkább a gyógytornáé volt a főszerep. A kezelések szerencsére beváltak, így Hári a szeptemberi világkupán a Ferencváros színeiben már el tudott indulni a megmérettetésen.

– A horvátországi világkupán a legjobb négybe szerettünk volna kerülni a Fradival, szerencsére ez sikerült is. Volt bennünk egy kis drukk, hiszen a csapatból néhány tekésnek ez volt az első komolyabb nemzetközi versenye, meg kellett szokni az atmoszférát és meg kellett felelni az elvárásoknak is. Szerencsére mindenki helytállt, mint csapat egyben voltunk. Bár elértük a negyedik helyet, egy kicsit csalódott voltam, mert reménykedtem egy dobogóban. Világkupán még nem szereztem érmet, most nagyon közel voltam hozzá, de egyelőre még várat magára az első medál. Remélem, a közeljövőben ez is sikerülni fog.

A fiatal sportoló októberben a magyar válogatottal Lengyelország felé vette az irányt, ahol a csapatvilágbajnokságot rendezték meg. A hosszabb kihagyás ellenére mind a világkupán, mint a vb-én elégedett volt a formájával Hári.

– A világkupa után úgy éreztem, nem biztos, hogy készen állok ennyi játékra és ekkora felelősségre. Se mentálisan, se fizikálisan nem éreztem magam száz százalékosan, de örültem, hogy Csányi Béla szövetségi kapitányunk számít rám. A vb is jól alakult számomra, volt egy jó eredményem az első meccsen, a másodikon 602-öt dobtam, a harmadikon 597-et. Előzetesen csak álmodtam arról, hogy egy ilyen hosszú sérülés után ilyen eredményeknek a közelében lehetek. A célunk a legjobb négybe kerülés volt, de ez sajnos nem sikerült, ötödikek lettünk. Ahhoz képest, hogy milyen kerettel és állapotban mentünk ki – több újonc is volt a felnőttválogatottban – szerintem ez reális eredmény.

Hárit egész évben kísértette a porckorongsérve. Az őszi időszak alatt szinte panaszmentes volt a továbbra is Csóron edző játékos, de aztán pár hete egy rossz mozdulat következtében újra kényszerpihenőre lett ítélve.

– Először március környékén jelentkezett panaszom. Eddigi pályafutásomban szinte sosem voltam sérült, ez a szituáció teljesen új volt számomra. Utólag visszagondolva mentálisan nagy lecke és tanulópénz volt nekem ez az év, nem volt könnyű, még nehezebb volt, mint a 2020-as. Kicsit türelmesebbnek kell lennem saját magammal szemben is, hiszen egy gyógytornai gyakorlat nem arról szól, hogy mennyire izgalmas, és szívesen csinálja az ember. Pár hete sajnos újra kiújult a sérülésem, ez megviselt lelkileg és fizikálisan is, de motivált vagyok, remélem január második felére ismét játékra kész leszek.

A Ferencváros kiválósága már várja az ünnepeket, és megújult erővel és nagy tervekkel vág neki a 2022-es esztendőnek.

– Nagyon szeretem ezt az időszakot, a karácsony a kedvenc ünnepem. Kicsit jó is, hogy a készülődés, a díszítés, az ajándékok beszerzése eltereli a gondolataimat a sérülésről. Lehet ez a probléma is azért jött, mert a testem jelzett, hogy jó lenne, ha többet pihennék. Ami a jövő évi terveket illeti, májusban nagyon szeretnék ott lenni az egyéni világbajnokságon. 2020-ban is erre készültem, de akkor a koronavírus miatt elmaradt az esemény. Egy álmom válna valóra, ha Magyarországot képviselhetném egyéniben is.