Vasárnap kelt útra a Székesfehérvártól nagyjából 400 kilométerre található Linz otthonába Kevin Constantine alakulata. A csapatbuszon a hangulatra valószínűleg nem lehetett panasz, hiszen pénteken az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban a Volán megszakította a négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát, és magabiztosan, 5-1-re verte a Znojmot.

– Örülök, hogy nálunk többen is vissza tudtak térni végre a jégre, az ellenfélnél viszont pont az volt a helyzet, mint amit mi is átéltünk egy hónapon keresztül: olyan kevesen voltak, hogy csak négy hátvéddel tudtak eljönni. Ennek ellenére az első tíz percben náluk voltak a nagyobb helyzetek, akkor a kapusunk tartott minket meccsben. Ezután viszont belejöttünk, és jó meccset produkáltunk, amit végül megérdemelten nyertünk meg – értékelt Kevin Constantine a mérkőzés után.

Ha már visszatérők, pénteken hosszú idő után ismét csatasorba állhatott Bartalis István és Terbócs István, sőt előbbi góllal tért vissza az együttesbe. Linzben fűthette a fehérváriakat a visszavágás, hiszen az említett nyeretlenségi széria pont az osztrákok ellen kezdődött meg a Raktár utcában. Az azóta eltelt időszakban sem mozdult el az utolsó pozícióból a Linz, igaz győzelmeit azon csapatok ellen szerezte, akik a liga első feléhez tartoznak. Pénteken bár visszatérőknek örülhettek a fehérvári fanatikusok, vasárnap ismét akadtak új hiányzók a keretben. Alex Petan kisebb sérülése miatt elővigyázatosságból nem utazott el, valamint Ambrus Gergő és Szabó Bence betegség miatt nem tarthatott a többiekkel.

A találkozó rögtön vendég emberelőnyökkel kezdődött. Először Lamarche ülhetett ki két percre a büntetőpadra, ám ekkor még nem járt sikerrel a fehérvári offenzíva. Nem úgy pár perccel később, amikor Rottert állították ki a játékvezetők, a fórban Bartalis juttatta előnyhöz a Volánt, 0-1. A folytatásban kiegyenlített játék zajlott, majd a harmad utolsó perceiben többször is beszorult a Volán, de Lebler, majd Dzerins lövésénél is helyén volt Kornakker. A túloldalon lendületes kontrákkal operált ebben az időszakban a vendégcsapat, de nem sikerült megduplázni a két gárda közti különbséget.

A második játékrész elejét megnyomták a hazaiak, Raimo Summanen együttese távoli lövésekből és a kapus előtti zavarásból próbált eredményes lenni. Majd egy fehérvári emberelőny következett, aminek az elején Magosi állt szemben Coreauval, de kettejük párharcát a hálóőr nyerte. A harmad közepén felpörögtek az események, a Volán kapuja előtt Lebler, míg a másik oldalon Jacobs került nagy helyzetbe, de maradt a 0-1. Kemény küzdelem folyt a jégen, Rotter kicsit túlzásba vitte az agressziót, két perc lett a jutalma, de Kevin Constantine együttese nem tudott élni a lehetőséggel. Két perccel a játékrész vége előtt Terbócs ugorhatott ki ziccerben, de nem tudta a kapus lábai között eltenni a pakkot.

A záróetap nem is kezdődhetett volna jobban fehérvári szemszögből. Még három perc sem telt el a harmadból, Kuralt lépett ki ziccerben és egy gyors csuklómozdulattal kilőtte a jobb felső sarkot, Coreaunak esélyt sem adott a szlovén támadó, 0-2. Könnyen még nagyobb előnybe kerülhetett volna a Volán, de a fórt nem sikerült gólra váltani. Öt az öt ellenben újra mattot adott a Fehérvár, Mihály kapáslövése kötött ki a hálóban, 0-3. Kontrollálta a mérkőzést a magyar csapat, bár a Linz próbált visszazárkózni, sőt a hazaiak még a kapust is levitték a legvégén, de ebből egy újabb kék-fehér találat született, Erdély vette be az üres kaput. A Hydro Fehérvár AV19 sorozatban második mérkőzést nyerte meg, Kornakker először a szezonban hibátlan mérleggel zárt. A Volánra nem vár könnyű hét, hiszen kedden Bécsben lépnek jégre Bartalisék, majd pénteken a Graz, míg vasárnap a Ljubljana érkezik a Raktár utcába.

Jegyzőkönyv

Steinbach Black Wings Linz – Hydro Fehérvár AV19 0-4 (0-1, 0-0, 0-3)

Linz, zárt kapuk mögött. V.: Fichtner, Smetana, Bedynek, Gatol

Linz: Coreau – Schnetzer, Lamarche, Lebler, Pelletier, Smith – Rumble, Kragl, Romig, Dzerins, Rotter – Wolf, Gregorc, Kristler, Bortnak, Lahoda – Pusnik, Bretschneider, Brucker M. Vezetőedző: Raimo Summanen.

AV19: Kornakker – Fournier, Campbell, Erdély 1, Sarauer, Kuralt 1 – Horváth M., Szabó D., Shaw (1), Jacobs (1), Terbócs – Atkinson (1), Dobmayer, Magosi (1), Németh (1), Mihály 1 – Rétfalvi (1), Bartalis 1 (1). Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 22, ill 0 perc.

Kapura lövések: 28-24