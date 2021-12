Dunaújvárosi Acélbikák – FTC-Telekom 2-4 (1-1, 0-1, 1-2)

Dunaújváros, 800 néző.

Gólszerzők: Pinczés (15.), Rybchik (49. ee) ill. Hajós (18., Somogyi, Kóger), Nagy G. (28., Tóth A.), Nagy G. (42.), McFadden (58., Boros, Kóger)

A 15. percben Kóger Dániel adta el a korongot a félpályánál, két újvárosi iramodott meg, s végül Pinczés a kapus előtt elhúzva a pakkot fonákkal tette a gólvonal mögé, 1-0. Találata után Pinczés a lelátóra dobta ütőjét, amiért végleges fegyelmit kapott, gólszerzőjét rögtön elvesztette a DAB. A szabálykönyv rögzíti, hogy egy játékos nem dobhatja botját, vagy annak részét a lelátóra, az ilyen tettért végleges fegyelmi jár... Úgy tűnt, a közjáték meg is zavarta a hazai sorokat, mert három perccel később Kóger remek csellel ment el a bal oldalon, Somogyihoz passzolt, aki egyből tovább tolta, a kertec elé pedig védőjét megelőzve érkezett Hajós Roland, s a keresztvas alá pattintott, 1-1.

A középső periódus elején az Acélbikáknak több helyzetük is volt, Aranynak résen kellett lennie, mert sűrűn zúdultak felé a korongok. Mégis a Fradi talált be. A 28. percben Tóth Adrián hozta el a pakkot egy buliból, Nagy Gergő a palánk mellől befelé korizott, s távolról húzta a korongot a kapu közepébe, 1-2. A harmad derekán emberelőnybe került a DAB, de a hazaiak lövésig sem jutottak a létszámfölényes 2 perc alatt. A szünetig ugyancsak akadt lehetősége az egyenlítésre az Újvárosnak, egy újabb emberelőnyben már munkára késztették Aranyt, no meg a Ferencváros kiegészülése után is, mikor a zöldek kapusa Horváth ziccerét védte bravúrral.

A harmadik játékrész elején a Fradi első emberfórját készíthette elő, a késleltetett büntetés alatt azonban Nagy Gergő elé került a korong, aki a bal oldali kör közepéről elemi erővel bombázott a bal felső sarokba, 1-3. A DAB nem adta fel tervét, hogy megszorongatja jó formában lévő ellenfelét. A 49. percben ötödik emberfórját már gólra váltották a hazaiak, egy keresztpasszt követően Rybchik lövésére már nem ért át Arany kapus a jobb kapuvas mellé, 2-3. Újra nyílttá vált a meccs, a DAB harcolt, míg az FTC veszélyes támadásokat vezetett, de nem tudta lezárni a párharcot. Egészen az 58. percig. Ekkor magabiztosan táncoltatták a pakkot a vendégek az újvárosi harmadban, majd Boros tette át a Kógertől kapott korongot McFadden-nek a jobb oldalra, aki a kapuba emelt, 2-4.